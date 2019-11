ஆடியோ - கோவை எல்லையில் மாவோயிஸ்ட் ஆயுத பயிற்சி Your browser does not support the audio element.

பந்தலுார்: கேரள மாநிலம் அட்டப்பாடி வனத்தில், மாவோயிஸ்ட்களுக்கு, துப்பாக்கி பயிற்சி அளிக்கும் வீடியோ, புகைப்பட ஆதாரம், கேரள போலீசாரிடம் சிக்கியுள்ளது.



கேரள மாநிலம் நிலம்பூர் வனத்தில் படுக்கா என்ற இடத்தில், 2016ல் கேரளா மாநில அதிரடிப்படைக்கும், மாவோயிஸ்ட்களுக்கும் இடையே நடந்த துப்பாக்கி சூட்டில் குப்புதேவராஜ், அஜீதா ஆகிய நக்சல்கள் சுட்டு கொல்லப்பட்டனர்.இங்கு தலைமை வகித்த விக்ரம் கவுடா, அங்கிருந்து வெளியேறியதையடுத்து, வடமாநிலத்தை சேர்ந்த மாவோயிஸ்ட்கள் கேரளா வனத்தில், முகாமிட துவங்கினர். அதில், சட்டீஸ்கார், உத்தரகாண்ட் பகுதிகளை சேர்ந்தவர்கள் அதிகளவில் உள்ளனர்.







இந்நிலையில், அக்., 28, 29ம் தேதிகளில், பாலக்காடு அட்டப்பாடி மஞ்சகண்டி வனத்தில் கபினி தள மாவோயிஸ்ட் தலைவன் மணிவாசகம் உள்ளிட்ட, நான்கு பேர் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டனர். இவர்களின் உடல்கள் பிரேத பரிசோதனைக்கு பின், திருச்சூர் மருத்துவமனையில் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது. மணிவாசகத்தின் உடலை எடுத்து செல்ல, உறவினர்கள் வந்திருந்தபோதும், சொந்த ஊரான சேலத்தில் அடக்கம் செய்ய எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளதால் தீர்வு ஏற்படாமல் உள்ளது.



இந்நிலையில், அட்டப்பாடி வனத்தில், மாவோயிஸ்ட்களுக்கு, துப்பாக்கி சுடும் பயிற்சி அளிக்கும், புகைப்படங்கள், வீடியோக்கள் வெளியாகி உள்ளன. சட்டீஸ்கார் மாநிலத்தை சேர்ந்த மாவோயிஸ்ட் தீபக், நவீனரக துப்பாக்கியால் பயிற்சியளிப்பதாக தெரியவந்துள்ளது.'இந்த ஆதாரங்கள், சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட மாவோயிஸ்ட்களிடமிருந்து, கைப்பற்றப்பட்ட பென் டிரைவில் உள்ளது' என, கேரளா மாநில போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.









போலீசாரின் துப்பாக்கி சூட்டில், தீபக் மற்றும் மற்றொருவருக்கு குண்டுகாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இருவரும், கேரளா வனத்தில் பதுங்கியுள்ளதால், தொடர் தேடுதல் நடக்கிறது.நீலகிரி மாவட்டம், மஞ்சூர், நெடுகல்கம்பை, அப்பர் பவானி, பந்தலுார் கிளன்ராக் வனப்பகுதிகள், பிற சோதனை சாவடிகளில் கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

