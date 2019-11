ஆடியோ - "கூவத்தூர் பார்முலா": கையில் எடுத்த சிவசேனா Your browser does not support the audio element.

மும்பை : கூவத்தூர் பார்முலாவை பின்பற்றி மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனாவும் தங்கள் கட்சி எம்எல்ஏ.,க்களை தனியார் சொகுசு ஓட்டலில் தங்க வைத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.



மகாராஷ்டிராவில் புதிய அரசு ஆட்சி அமைக்க கவர்னர் விதித்திருந்த கெடு இன்றுடன் (நவ.,7) முடிகிறது. இதனால் இன்று கவர்னரை சந்தித்து, ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோர பா.ஜ., முடிவு செய்துள்ளது. ஆனால், சிவசேனாவிற்க ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு அளிக்கப் போவதில்லை என தேசியவாத காங்., அறிவித்த பிறகும், முதல்வர் பதவி தான் வேண்டும் என சிவசேனா பிடிவாதமாக உள்ளது.

இதற்கிடையில் சிவசேனா தனது கட்சி எம்எல்ஏ.,க்கள் கட்சி தாவாமல் இருக்க தனியாக ஓட்டல் ஒன்றில் தங்க வைத்து, பாதுகாத்து வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. தற்போதைய அரசியல் நிலவரம் குறித்து ஆலோசிக்க தேவேந்திர பட்நாவிஸ் தலைமையில் நேற்று நடந்த கூட்டத்தில் சிவசேனா கட்சியை சேர்ந்த 6 அமைச்சர்கள் கலந்து கொண்டதால், மேலும் எம்எல்ஏ.,க்கள் யாரும் பா.ஜ., பக்கம் தாவி விடாமல் இருக்கவே சிவசேனா இந்த ஏற்பாட்டை செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.







இது பற்றி சிவசேனா எம்.பி., சஞ்சய் ராவத்திடம் கேட்ட போது அதை திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளார். அவர் கூறுகையில், அது போன்று நடக்க அவசியமில்லை. எங்களின் எம்எல்ஏ.,க்கள் விசுவாசமாக எங்களுடன் இருப்பார்கள். கட்சி எடுக்கும் முடிவுக்கு கட்டுப்படுவார்கள். இது போன்ற வதந்திகளை பரப்புவோர் முதலில் தங்கள் கட்சி எம்எல்ஏ.,க்களை பற்றி கவலைப்படட்டும். சிவசேனாவை சேர்ந்த ஒருவர் தான் முதல்வராக வருவார் என பா.ஜ.,வை மறைமுகமாக தாக்கி பேசினார். சிவசேனா எம்எல்ஏ.,க்களை தங்கள் பக்கம் வளைக்க பா.ஜ., விலை பேசி வருவதாக சிவசேனா தரப்பில் குற்றம்சாட்டப்பட்டு வருகிறது.

இதனிடையே, ஆர்.எஸ்.எஸ் சார்பில் சிவசேனாவுடன் பேசுவதற்காக பாஜ.,வின் நிதின் கட்காரியை சந்திக்க வைத்து மத்தியஸ்தம் செய்யும் முயற்சியில் ஈடுபட்டது. ஆனால், இதனை கட்கரி மறுப்பதாக கூறப்படுகிறது.

