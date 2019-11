ஆடியோ - செஞ்சுரி அடித்த வெங்காயம்: ஆம்லேட் ரசிகர்கள் அவதி Your browser does not support the audio element.

ஈரோடு: வரத்து குறைவால் வெங்காயம் விலை கிலோ ரூ. 100ஐ தாண்டி சென்றுக்கொண்டிருக்கிறது. இதனால் ஹோட்டல்களில் ஆம்லேட், சாம்பாரில் இருந்து வெங்காயம் காணாமல் போகிறது.



ஆந்திரா, மத்தியபிரதேசம், மஹாராஷ்டிரா, கர்நாடகா மாநிலங்களில் இருந்து, ஈரோடு நேதாஜி தினசரி மார்க்கெட்டுக்கு பெரிய வெங்காயம் விற்பனைக்கு வருகிறது. தொடர் மழையால், பெரிய வெங்காயத்தின் வரத்து 150 டன்னில் இருந்து 15 டன்னாக குறைந்துவிட்டதால் விலையும் அதிகரித்துள்ளது. அங்கு, சில்லரை விலையில் ஒரு கிலோ வெங்காயம் 100 ரூபாயை தாண்டி விற்பனையானது.







இதனால், வீடு மற்றும் ஹோட்டல்களில் சமையலுக்கு வெங்காயத்தை தவிர்த்து வருகின்றனர். சில ஹோட்டல்களில் வெங்காயம் இல்லாத ஆம்லேட்டுகளை வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்குகின்றனர். வெங்காயத்துடன் ஆம்லேட் கேட்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு, வெங்காயத்துடன் முட்டை கோஸையும் சேர்த்து ஆம்லேட் போடடுகின்றனர். அவ்வாறான ஆம்லேட்டுகளுக்கு கூட ரூ. 12 முதல் ரூ.15 வரை விலையை ஏற்றி உள்ளனர். இதனால் ஆம்லேட் ரசிகர்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.

Advertisement