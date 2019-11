ஆடியோ - கதவு, ஜன்னலுக்கு ரூ.73 லட்சம்: ஜெகன் தில்லாலங்கடி Your browser does not support the audio element.

ஐதராபாத்: ஆந்திராவின் குண்டூர் மாவட்டத்தில், அம்மாநில முதல்வர் ஜெகன்மோகனுக்கு சொந்தமான வீட்டில், ஜன்னல் மற்றும் கதவுகள் பொருத்த அரசு கஜானாவில் இருந்து ரூ.73 லட்சம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு, தெலுங்குதேசம் கட்சி தலைவர் சந்திரபாபு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.



ஆந்திராவின் முதல்வராக ஜெகன்மோகன் பதவியேற்றபின்னர், குண்டூர் மாவட்டத்தின் தடேபள்ளி கிராமத்தில் உள்ள அவரது வீட்டிற்கு அரசின் பணத்தில் ரூ.5 கோடி செலவு செய்து சாலை அமைக்கப்பட்டது. மின் பராமரிப்பு பணிகளுக்கு ரூ.3.6 கோடி ஒதுக்கப்பட்டது. அவரது வீட்டில் ஹெலிபேட் மற்றும் பாதுகாப்பு பணிகளுக்காக ரூ.1.89 கோடியும், வீட்டிற்காக கூடுதல் நிலம் கையகப்படுத்த ரூ.3.25 கோடியும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. முதல்வர் வீட்டருகே, மக்களை சந்திக்க அலுவலகம் கட்டுவதற்கு ரூ.82 லட்சம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.



இந்நிலையில், குண்டூரில் உள்ள வீட்டிற்கு கதவு மற்றும் ஜன்னல் பொருத்தப்படுவதற்கு ரூ.73 லட்சம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.









அதே நேரத்தில், சந்திரபாபு முதல்வராக இருந்த போது, ரூ.8 கோடி செலவில் கட்டப்பட்ட அறையை, சட்ட விரோதமாக கட்டப்பட்டுள்ளது என சொல்லி அதனை ஜெகன் அரசு இடித்து தள்ளியது. சந்திரபாபு முதல்வராக இருந்த போது, மாநிலத்திற்கு சிறப்பு அந்தஸ்து கேட்டு, டில்லியில் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடந்தது.

இதற்கு அரசு சார்பில் ரூ.10 கோடி செலவு செய்யப்பட்டது. ஐதராபாத் மற்றும் விஜயவாடா நகரில் முகாம் அலுவலகம் நடத்த ரூ.80 கோடி செலவு செய்யப்பட்டது. அண்டை மாநிலமான தெலுங்கானாவிலும் முதல்வர் அலுவலகம் மற்றும் வீடு கட்டுவதற்கு அரசின் நிதியில் இருந்து ரூ.38 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது.









ஜெகன் வீட்டிற்கு ஜன்னல் கதவுகளை பொருத்த அரசு பணம் ஒதுக்கப்பட்டதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து தெலுங்குதேசம் கட்சி தலைவர் சந்திரபாபு கூறியதாவது: '' ஒய்.எஸ்.ஆர் ஜெகன் அரசு, அவரது வீட்டு ஜன்னல் மற்றும் கதவுகளுக்கு சுமார் 73 லட்ச ரூபாயை ஒதுக்கியுள்ளது. அரசாங்க பணத்தில் இது செய்யபட்டுகிறது. கடந்த 5 மாத ஆட்சியில் நடத்தப்பட்ட நிர்வாக சீர்கேடுகளால் ஆந்திரா, நிதிச் சிக்கலில் தவிக்கும் நிலையில், இப்படி ஒரு செலவு…'' எனக்கூறினார்.



சந்திரபாபுவின் மகன் நாரா லோகேஷ் கூறுகையில், முதல்வர் ரூ.1 மட்டுமே சம்பளமாக எடுத்து செல்வதாக பாசாங்கு செய்கிறார் எனக்கூறினார்.

Advertisement