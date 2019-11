ஆடியோ - மீனாட்சி கோயிலில் லட்டு பிரசாதம்: முதல்வர் தொடங்கி வைத்தார் Your browser does not support the audio element.

மதுரை: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் சார்பில், பக்தர்களுக்கு இலவச லட்டு பிரசாதம் வழங்கும் நிகழ்ச்சியை, முதல்வர் பழனிசாமி, சென்னை தலைமை செயலகத்தில் இருந்து காணொலி காட்சி மூலம், தொடங்கி வைத்தார். இதற்காக பிரத்யேக லட்டு தயாரிக்கும் இயந்திரம் கொண்டு தயாரிக்கப்படுகிறது. இன்று (நவ.,8) முதல் மீனாட்சி அம்மனை தரிசித்து விட்டு வரும் பக்தர்களுக்கு, காலை முதல் இரவு வரையில் கூடல்குமாரர் சன்னதி முன் 30 கிராம் எடையுள்ள லட்டு பிரசாதம் வழங்கப்படுகிறது.







மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவிலில் இலவச லட்டு பிரசாதம் வழங்கும் நிகழ்ச்சியை, காணொளி காட்சி மூலம், முதல்வர் பழனிசாமி துவக்கி வைத்தார். உடன் இந்து அறநிலையத்துறை கமிஷனர் பனீந்தர்ரெட்டி, செயலர் அசோக் டோங்ரா பங்கேற்றனர். கோவிலில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் வினய், கோவில் தக்கார் கருமுத்து கண்ணன், இணை ஆணையர் நடராஜன் ஆகியோர் பக்தர்களுக்கு இலவச பிரசாதமாக லட்டு வழங்கினர். தினமும் கோவிலுக்கு வரும் 20ஆயிரம் பக்தர்களுக்கு இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. இதற்காக லட்டு தயாரிக்கும் இயந்திரங்கள் வாங்கப்பட்டு, ஆண்டுக்கு 72 லட்சம் லட்டுகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

