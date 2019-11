ஆடியோ - அத்வானிக்கு மோடி பிறந்த நாள் வாழ்த்து Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி : பா.ஜ., மூத்த தலைவர் அத்வானிக்கு இன்று(நவ.,8) 92வது பிறந்த நாள். இதனை முன்னிட்டு, துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு, பிரதமர் மோடி, பா.ஜ., தலைவர் அமித்ஷா, செயல் தலைவர் நட்டா ஆகியோர் அத்வானி வீட்டிற்கு நேரில் சென்று வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.







Advertisement