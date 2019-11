ஆடியோ - காவியால் கோயிலாக மாறிய கட்டடம் Your browser does not support the audio element.

மாவ்தஹா: உ.பி., மாநிலத்தில் புதிதாக கட்டிய கழிவறை கட்டடத்திற்கு காவி நிற பெயின்ட் அடிக்கப்பட்டதால், கோவில் என நினைத்த மக்கள், பூஜை செய்து சாமி கும்பிட்ட சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.



உத்தரபிரதேச மாநிலம், ஹமிர்பூர் மாவட்டத்தின் அருகில் உள்ள மாவ்தஹா கிராமத்தில் அரசு சார்பில் கழிவறை கட்டடம் கட்டப்பட்டது. கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடம் பூட்டியே கிடந்த இந்த கட்டடத்திற்கு காவி நிற பெயின்ட் அடிக்கப்பட்டது. புனித நிறமாக கருதப்படும் காவி வர்ணத்தை கண்டதும் அதை கடந்து செல்லும் மக்கள் கோயிலாக நினைத்து வாசலில் நின்று வணங்கி சென்றனர். சிலர், பூட்டியிருந்த கேட்டின் முன் பூஜையிட்டும் சென்றனர்.







இந்த நிகழ்வுகள் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் கவனத்திற்கு சென்றது. குழப்பத்தை தவிர்க்க அவர்கள் விரைவாக அந்த கட்டத்திற்கு மஞ்சள் மற்றும் இளஞ்சிவப்பு நிற பெயின்ட் அடித்து அவசரமாக திறந்து வைத்தனர். அதன் பிறகு தான் அது கழிவறை கட்டடம் என மக்களுக்கு தெரியவந்தது. திறந்து வைக்கப்பட்டாலும், இன்னும் கழிவறையை மக்கள் பயன்படுத்தவில்லை.

