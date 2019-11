பணமதிப்பிழப்பு தாக்குதல்: ராகுல் ஆவேசம்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி : பணமதிப்பிழப்பு செய்யப்பட்டதை பயங்கரவாத தாக்குதலுடன் ஒப்பிட்டு, பிரதமர் மோடியை விமர்சித்து கருத்து வெளியிட்டுள்ளார், காங்., எம்.பி., ராகுல்.



2016 ம் ஆண்டு நவம்பர் 8 ம் தேதி இரவு டிவி.,யில் நேரடியாக நாட்டு மக்களிடையே உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி, ரூ.500 மற்றும் ரூ.1000 நோட்டுக்கள் பணமதிப்பிழப்பு செய்யப்படுவதாக அறிவித்தார். இது நடந்து 3 ஆண்டுகள் ஆன நிலையில், இன்று (நவ.,08) காங்., இளைஞரணியை சேர்ந்த சிலர் டில்லியில் உள்ள ரிசர்வ் வங்கி தலைமை அலுவலகம் முன்பு போராட்டம் நடத்தினர். அனுமதியின்றி போராட்டம் நடத்திய அவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர்.







இந்நிலையில் பணமதிப்பிழப்பு குறித்து கருத்து வெளியிட்டுள்ள ராகுல், பணமதிப்பிழப்பு என்ற பெயரில் இந்திய பொருளாதாரத்தின் மீது பயங்கரவாத தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதன் 3 ம் ஆண்டு. பல உயிர்களை பறித்த இந்த தாக்குதல் லட்சக்கணக்கான சிறு வியாபாரிகளை காணாமல் போக செய்தது. லட்சக்கணக்கான இந்தியர்கள் வேலையிழந்தனர்.

இந்த தாக்குதலின் பின்னணியில் இருப்பவர்கள் இன்னும் நீதியின் முன் கொண்டு வரப்படவில்லை என தெரிவித்துள்ளார். அத்துடன் பணமதிப்பிழப்பு தொடர்பான சில படங்களையும் ராகுல் டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார்.







ராகுலின் சகோதரியும், காங்., பொதுச் செயலாளர்களில் ஒருவருமான பிரியங்கா இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், பணமதிப்பிழப்பு கொண்டு வந்து 3 ஆண்டு ஆகிறது. இந்த செயலுக்கான அனைத்து பாவங்களும் அரசின் தலை மீதே வைக்கப்படும். நமது பொருளாதாரத்தை சீரழித்த பேரழிவு இது என்பது நிரூபணமாகி உள்ளது என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

