சோனியா குடும்பத்தினரின் சிறப்பு பாதுகாப்பு வாபஸ்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: காங்., தலைவர் சோனியா குடும்பத்தினருக்கு அளிக்கப்பட்டு வந்த சிறப்பு பாதுகாப்பு வாபஸ் பெறப்படுவதாக டில்லி வட்டாரம் தெரிவிக்கிறது.





காங்., தலைவர் சோனியா அவரது மகன் ராகுல் மற்றும் பிரியங்கா குடும்பத்தினருக்கு நாட்டின் உயரிய எஸ்.பி.ஜி., ( Special Protection Group) , சிறப்பு பாதுகாப்பு குழுவினர் பாதுகாப்பு அளித்து வந்தனர். பிரதமர், ஜனாதிபதியும் இந்த பாதுகாப்பில் உள்ளனர்.









இந்நிலையில் சோனியா குடும்பத்தினருக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த இந்த எஸ்.பி.ஜி., பாதுகாப்பை வாபஸ் பெற மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஆனாலும் இசட் பிளஸ் என்ற பாதுகாப்பு சோனியா குடும்பத்தினருக்கு வழங்கப்படும். மத்திய பாதுகாப்பு படையினர் இதற்கான பொறுப்புகளை ஏற்பர்.

Advertisement