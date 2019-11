கர்தார்பூர்: இந்தியர்கள் 2 நாள் கட்டணம் செலுத்த தேவையில்லை

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

இஸ்லாமாபாத்: பாக்., செல்லும் இந்திய சீக்கியர்கள் 2 நாள் மட்டும் சேவை கட்டணம் செலுத்த வேண்டியதில்லை என பாக். பிரதமர் இம்ரான்கான் டுவிட்டரில் பதிவிட்டு உள்ளார்.



இது குறித்து கூறப்படுவதாவது: பாகிஸ்தானின் கர்தார்பூரில் உள்ள பாபா குரு நானக் தேவ் ஜியின் 550 வது பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடப்பட உள்ளது. இருநாட்டின் எல்லைப்பகுதிகளிலும் சாலை வசதி மேம்படுத்தப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக இன்று பாக்.,செல்லும் இந்திய சீக்கியர்களை வழி அனுப்பி வைப்பதுடன் சாலை வழி துவக்க விழாவிலும் பிரதமர் மோடி கலந்து கொள்கிறார்.







இந்நிலையில் குருநானக் தேவ்ஜியின் பிறந்த நாள் விழாவில் கலந்து கொள்ளும் இந்திய சீக்கியர்களுக்கு 20 அமெரிக்க டாலர் அளவிற்கு கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என பாக்., வெளியுறவுத்துறை அறிவித்திருந்தது. இதற்கு இந்தியா தரப்பில் ஆட்சேபம் தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்த முடிவை மறு பரிசீலனை செய்யும் படி பாக்கிடம் கோரிக்கை விடப்பட்டது.









இதனையடுத்து பாக்.,பிரதமர் இம்ரான் டுவிட்டரில் பதிவிட்டிருப்பதாவது: துவக்க நாளான இன்று (நவ.9) மற்றும் குருநானக் தேவ்ஜியின் பிறந்த நாளான நவ.12 ஆகிய இரு தினங்களில் மட்டும் இந்திய பக்தர்களிடம் இருந்து சேவை கட்டணமாக 20 அமெரிக்க டாலர் ( இந்திய ரூபாய் மதிப்பில் 1,420ரூபாய்) வசூலிக்கப்படமாட்டாது என பதிவிட்டுள்ளார்.



