அயோத்தியில் 5 ஏக்கரில் மசூதி: உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு

புதுடில்லி: அயோத்தியில் முஸ்லிம்கள் மசூதி கட்டுவதற்கு, சன்னி வக்பு வாரியத்திற்கு 5 ஏக்கர் நிலம் தனியாக ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் கூறியுள்ளது.



உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: சர்ச்சைக்குரிய நிலத்திற்கு ஒட்டுமொத்தமாக சன்னி வக்பு வாரியம் உரிமை கோர முடியாது. அயோத்தி நிலத்தை அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் 3 ஆக பிரித்தது தவறு. 1992ல் மசூதி இடிக்கப்பட்டது சட்ட விரோதம். முஸ்லீம்கள் மசூதி கட்ட 5 ஏக்கர் மாற்று இடம் கொடுக்கப்பட வேண்டும். வக்பு போர்டு ஏற்கும் இடத்தில் 5 ஏக்கர் நிலம் மத்திய அரசு தர வேண்டும்.





அயோத்தியில் சர்ச்சைக்குரிய இடத்தில் ராமர் பிறந்தார் என்பது இந்துக்களின் நம்பிக்கை; சர்ச்சைக்குரிய இடம் பாபர் மசூதிக்கு சொந்தமானது என்பது முஸ்லிம்கள் நம்பிக்கை; மத நம்பிக்கைகளில் தலையிட சுப்ரீம் கோர்ட் விரும்பவில்லை என தலைமை நீதிபதி தலைமையிலான அரசியல் சாசன அமர்வு தீர்ப்பளித்துள்ளது.

அயோத்தி நிலம் ஹிந்து அமைப்புக்கே சொந்தம்.அயோத்தியில் 2.77 ஏக்கர் நிலத்திற்கான உரிமை மத்திய அரசிடம் உள்ளது. நிலத்தை பராமரிப்பது தொடர்பாக மத்திய அரசு புதிய திட்டத்தை துவக்க வேண்டும். கோவில் கட்ட 3 மாதத்தில் டிரஸ்ட் அமைக்க வேண்டும். தீர்ப்பை 3 மாதத்தில் செயல்படுத்த வேண்டும். இவ்வாறு அந்த தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

