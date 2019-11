ராமர் கோயில் கட்ட ஆதரவு: காங்., கருத்து

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி : ராமர் கோயில் கட்டும் முடிவுக்கு ஆதரவு அளிப்பதாக காங்., கட்சியின் ரன்தீப் சுர்ஜிவாலா தெரிவித்துள்ளார்.





அயோத்தியில் சர்ச்சைக்குரிய இடத்தில் ராமர் கோயில் கட்ட வேண்டும் என்ற சுப்ரீம் கோர்ட்டின் தீர்ப்பை காங்கிரஸ் வரவேற்றுள்ளது.

அயோத்தியில் சர்ச்சைக்குரிய 2.77 ஏக்கர் நிலம் யாருக்கு சொந்தம் என்பது தொடர்பான வழக்கில் சுப்ரீம் கோர்ட் இன்று தீர்ப்பு வழங்கியது. இதில், சர்ச்சைக்குரிய நிலம் இந்து அமைப்பிற்கே சொந்தம். ராமஜென்மபூமி பகுதியில் ராமர் கோயில் கட்டலாம். இஸ்லாமியர்களுக்கு மசூதி கட்ட அயோத்தியில் 5 ஏக்கர் மாற்று நிலம் வழங்க வேண்டும் என குறிப்பிடப்பட்டது.







இது பற்றி காங்.,ன் சுர்ஜிவாலா செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அவர் கூறுகையில், அயோத்தி விவகாரத்தில் சுப்ரீம் கோர்ட்டின் தீர்ப்பு வந்துள்ளது. ராமர் கோயில் கட்டுவதற்கு நாங்கள் ஆதரவு அளிக்கிறோம். இந்த தீர்ப்பு, கோயில் கட்டுவதற்கு அனுமதி கதவுகளை மட்டும் திறக்கவில்லை, பா.ஜ., மற்றும் இந்த விவகாரத்தை வைத்து அரசியல் செய்த மற்றவர்களின் கதவுகளையும் மூடி உள்ளது. இவர்களின் அரசியலாக்கும் முயற்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது என்றார்.

