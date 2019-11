இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: அயோத்தி வழக்கில் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பு 1045 பக்கங்களில் இடம் பெற்றுள்ளது.



உத்தர பிரதேச மாநிலம் அயோத்தியில் சர்ச்சைக்குரிய 2.77 ஏக்கர் நிலம் யாருக்கு சொந்தம் என்பது தொடர்பான வழக்கில், உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியது. நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு 1045 பக்கங்கள் கொண்டதாக இருந்தது. அதில், ராமஜென்மபூமியில் ராமர் கோயில் கட்டவும், மசூதி கட்ட வக்பு வாரியம் விரும்பும் இடத்தில் 5 ஏக்கர் நிலம் ஒதுக்கவும் உத்தரவிட்டது.





Advertisement