அயோத்தி தீர்ப்பு; ஆர்எஸ்எஸ் வரவேற்பு

புதுடில்லி: அயோத்தி விவகாரத்தில் சுப்ரீம் கோர்ட்டின் தீர்ப்பை வரவேற்பதாக ஆர்.எஸ்.எஸ்., தலைவர் மோகன் பகவத் தெரிவித்துள்ளார்.

அயோத்தி வழக்கில் சர்ச்சைக்குரிய நிலம் குறித்து சுப்ரீம் கோர்ட் தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகாய் தலைமையிலான 5 நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு ஒருமனதான தீர்ப்பாக வழங்கியது. வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்ப்பில், அந்த நிலம் ஹிந்துக்களுக்கே சொந்தம் எனவும், ராமஜென்ம பூமியில் ராமர் கோயில் கட்டலாம் எனவும் தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்டது. மேலும், முஸ்லீம்களுக்கு மசூதி கட்டுவதற்கு 5 ஏக்கர் மாற்று நிலம் வழங்க மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டது.







ஆர்.எஸ்.எஸ்., தலைவர் மோகன் பகவத் கூறியதாவது: சுப்ரீம் கோர்ட்டின் இந்த முடிவை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். பல தசாப்தங்களாக நடந்து கொண்டிருந்த இந்த வழக்கில் சரியான தீர்ப்பை வழங்கி இருக்கிறது. இது வெற்றி அல்லது இழப்பாக கருதக்கூடாது.

சமூகத்தில் அமைதியையும் நல்லிணக்கத்தையும் பேணுவதற்கான அனைவரின் முயற்சிகளையும் நாங்கள் வரவேற்கிறோம். பழையதை மறந்து, ஒற்றுமையை நிலைநாட்ட வேண்டும். தீர்ப்பு குறித்து எந்த விவாதமும் தேவையில்லை. இவ்வாறு மோகன் பகவத் கூறினார்.

