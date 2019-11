அன்பின் காலம்: அயோத்தி தீர்ப்பு குறித்து ராகுல் கருத்து

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: அயோத்தி வழக்கில் அளிக்கப்பட்ட தீர்ப்பை மதிக்கும் போது அனைவரும் பரஸ்பர நல்லிணக்கத்தை பேண வேண்டும் எனவும், இது அன்பின் காலம் எனவும் முன்னாள் காங்.,தலைவர் ராகுல் கருத்து பதிவிட்டுள்ளார்.



அயோத்தி வழக்கில் சர்ச்சைக்குரிய நிலம் ஹிந்துக்களுக்கே சொந்தம் எனவும், ராமஜென்ம பூமியில் ராமர் கோயில் கட்டலாம் எனவும் சுப்ரீம் கோர்ட் அதிரடி தீர்ப்பு வழங்கி உள்ளது. வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இந்த தீர்ப்பை பல்வேறு கட்சிகளை சேர்ந்த தலைவர்களும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.









இது குறித்து, முன்னாள் காங்., தலைவர் ராகுல், தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளதாவது: அயோத்தி விவகாரம் தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பை மதிக்கும் போது நாம் அனைவரும் பரஸ்பர நல்லிணக்கத்தை பேண வேண்டும். இது நம் அனைவருக்கும் சகோதரத்துவம், நம்பிக்கை மற்றும் அன்பின் காலம். இவ்வாறு ராகுல் பதிவிட்டுள்ளார்.







#AyodhyaVerdict सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मुद्दे पर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हुए हम सब को आपसी सद्भाव बनाए रखना है। ये वक्त हम सभी भारतीयों के बीच बन्धुत्व,विश्वास और प्रेम का है।

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 9, 2019

Advertisement