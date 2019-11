பா.ஜ.,வில் தகுதி நீக்கப்பட்ட எம்.எல்.ஏ.,க்கள்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட 17 எம்எல்ஏ.,க்களில் 15 பேர் பா.ஜ.,வில் இணைந்தனர்.

கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் - ம.ஜ.த. கூட்டணி அரசின் மீது ஏற்பட்ட அதிருப்தியால் இரு கட்சிகளை சேர்ந்த 17 எம்.எல்.ஏ.க்கள் ராஜினாமா செய்தனர். அவர்களை அப்போதைய சபாநாயகர் ரமேஷ்குமார் கட்சி தாவல் தடை சட்டத்தின் கீழ் ஜூலையில் தகுதி நீக்கம் செய்தார்.

இதனால் பெரும்பான்மை இல்லாததால் குமாரசாமி தலைமையிலான அரசு கவிழ்ந்தது. சபாநாயகர் முடிவை எதிர்த்து 17 பேரும் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வழக்கு தொடர்ந்தனர். இவ்வழக்கில் இன்று (நவ.,13) தீர்ப்பு வழங்கிய சுப்ரீம் கோர்ட், 17 எம்எல்ஏ.,க்கள் தகுதிநீக்கம் செல்லும் என அறிவித்தது.







இந்நிலையில், தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட 17 எம்.எல்.ஏ.,க்களில் 15 பேர் பா.ஜ.,வில் இணைந்தனர். பெங்களூருவில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் எடியூரப்பா முன்னிலையில், அவர்கள் பா.ஜ.,வில் இணைந்தனர். முன்னதாக நேற்று தீர்ப்பு வெளியான நிலையில், தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டவர்கள், பா.ஜ.,வில் இணைய உள்ளதை எடியூரப்பா உறுதிப்படுத்தி இருந்தார்.





Advertisement