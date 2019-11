சபரிமலைக்கு பெண்கள்: ஜகா வாங்கும் கேரளா

சபரிமலை அய்யப்பன் கோயிலுக்கு வரும் பெண்களுக்கு தனியாக போலீஸ் பாதுகாப்பு தர முடியாது என கேரள சட்டத்துறை அமைச்சர் ஏ.கே.பாலன் தெரிவித்துள்ளார். சபாஷ் நல்ல முடிவு. போலிமதச்சார்பின்மை கோஷங்கள் எழுப்பி, சிறுபான்மையினருக்கு நேசனாக, ஹிந்துசம்பிரதாயங்களை மதிக்காத கட்சி கம்யூனிஸ்ட் கட்சி - மேலும் சபரிமலையில் பெண்களுக்கு அனுமதி என்ற விஷயத்தில் கம்யூனிஸ்ட்கள் இந்நாள் வரை போட்டுவந்த இரட்டை வேடத்தை அனைவரும் அறிந்துகொள்ள வேண்டும் அதற்க்கு தான் இந்த பதிவு.முதலாவது ஆம் முதலாவது - உச்ச நீதி மன்றம் மதசார்பின்மை இந்தியாவில் மத சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகளை ஒரே அணுகு முறையில் கையாளவில்லை என்பது முற்றிலும் உண்மையே .ஆம் - இரண்டாவது மதம் சம்பந்தப்பட்ட தீர்ப்பு கொடுத்த சுப்ரீம் கோர்ட் ஆணைகள் அனைத்தையும் கம்யூனிஸ்ட்கள் ஏற்றுக்கொண்டதும் கிடையாது /நடைமுறைப்படுத்தியதும் கிடையாது என்பதுவும் முற்றிலும் உண்மை தான் அதற்க்கும் தான் இந்த பதிவு A) 1970ம் வருடம் ஆரிய எதிர்ப்பு திராவிட கருணாநிதி வழிகாட்டுதலில் l திமுக அரசு, கோவில்களில் நடைமுறையில் இருந்த பரம்பரை அர்ச்சகர் உரிமையை ரத்து செய்யும் சட்டத் திருத்தம் கொண்டுவந்து அமுல் செய்தது .சட்டத் திருத்தத்தை எதிர்த்து சேஷம்மாள் என்பவர் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்ற ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட அரசியல் சாஸன அமர்வு (Constitutional Bench) “ஆகம விதிகள் மத நம்பிக்கையின்பாற்பட்டவை. ஆகவே, அர்ச்சகர் நியமனம் கோவில் கட்டப்படுவது முதல் விக்ரகங்கள் பிரதிஷ்டை, பூஜைகள், வழிபாட்டு முறைகள் வரை அனைத்தையும் வரையறை செய்யும் ஆகம சாஸ்திரங்கள் சொல்லிய படிதான் அர்ச்சகர்களையும் நியமனம் செய்ய வேண்டும்” என்று தீர்ப்பளித்தது. அதாவது பல நூறாண்டுகளாகக் கடைப்பிடிக்கப்பட்டுவரும் பாரம்பரியத்தை மாற்ற முனைவது, குறிப்பிட்ட மதக்குழுவின் மதச் சுதந்திரத்திலும் உரிமையிலும் தலையிடுவதாகும் என்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அரசியல் சாஸன க்ஷரத்துக்களை (25, 26) மீறுவதாகும் என்றும் தீர்ப்பளித்தது. B) மேலும் அதே திராவிட கருணாநிதி ஆட்சியில் 2006-2011 ஆண்டுகளில் திராவிட முன்னேற்றக் கழக ஆட்சியில் தமிழக அரசு “அனைத்து ஜாதியினரும் அர்ச்சகர் ஆகலாம்” என்கிற அவசரச்சட்டம் கொண்டுவந்தது. அதனையும் எதிர்த்து ஆதி சைவ சிவாச்சாரியார்கள் நல சங்கம் ,தென்னிந்திய பரிபாலன சபை, மதுரை மீனாக்ஷி அம்மன் கோவில் சிவாச்சாரியார்களும் உச்சநீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்த வழக்கில் தீர்ப்பளித்த நீதிமன்றம் "அரசியல் அமைப்புச் சட்டத்தின், 25, 26வது க்ஷரத்துக்கள், மத நம்பிக்கை மற்றும் மதச் சடங்குகளை கடைபிடிப்பதற்கான சுதந்திரத்தையும் உரிமையையும் உறுதி செய்கின்றன. மேலும், 16 வது க்ஷரத்தின் 5 வது பிரிவு, ஒரு மத நிலையத்தில் ஏற்கனவே உள்ள மத விஷயமான அல்லது மதப்பிரிவின் வழிபாடு தொடர்பான அலுவல்கள் பதவிகள், குறிப்பிட்ட மதத்தினர்தாம் இருக்கவேண்டும் என்பதோ, அல்லது, குறிப்பிட்ட தனிப்பிரிவினர்தாம் இருக்க வேண்டும் என்பதோ, அரசின் கீழ் உள்ள வேலைவாய்ப்புகளில் பாகுபாடு இன்மை என்கிற கோட்பாட்டின் கீழ் வராது என்று சொல்கிறது. அதாவது ஆகம விதிகளின்படி வழிபாடுகள் நடக்கும் இடங்களில், அந்த ஆகமங்களில் சொன்னபடி, அர்ச்சகர்களை நியமிக்கும் உரிமையை உறுதிப்படுத்துகின்றது. இது, அரசியல் சாஸனத்தின் 14வது க்ஷரத்தை மீறுவதாகவும் ஆகாது என தீர்ப்பளித்தது .C) சுதந்திர இந்தியாவில் 1954-ல் கர்நாடக மாநிலம் உடுப்பியில் உள்ள ஷிரூர் மடம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு முக்கியமான வழக்கில் (Commissioner, HR & CE Madras Vs. Sri Lakshimindra Thirtha Swamiar of Shri Shirur Mutt - SPA 1954) இந்திய உச்ச நீதிமன்றம், “அரசியல் சாசனத்தின் 26வது க்ஷரத்தின்படி மதவழிபாட்டு தலங்களான கோவில் அல்லது மடத்தின் வழிபாட்டு முறைகளையும் மற்ற சம்பிரதாயங்களையும் /சடங்குகளையும் தீர்மானிக்கும் முழு உரிமை சம்பந்தப்பட்ட மத உட்பிரிவினருக்கு (Religious Denomination) மட்டும்தான் உண்டு. அதில் தலையிட வெளியில் உள்ள அதிகார மையங்களுக்கு உரிமை இல்லை. அம்மையங்களின் அதிகார எல்லைக்குள் அம்மடமோ, கோவிலோ வராது” என்று தெளிவாகத் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது. D)இது கேரளாவில் 1985ம் ஆண்டு நடந்த உண்மை சம்பவம். கேரளாவில் உள்ள பள்ளியில் மூன்று சிறுமிகள் தேசிய கீதத்தை பாட மறுத்தனர். எழுந்து நிற்கவும் மறுத்தனர். ஆதலால் அவர்கள் தேசிய கீதத்தை அவமரியாதை செய்ததாக குற்றம் சாட்டி அவர்களை பள்ளியை விட்டு நீக்கியது பள்ளி நிர்வாகம். விஷயம் கோர்ட்டுக்கு சென்றது. பள்ளி மாணவியரின் பெற்றோர்கள் தாங்கள் யகோவாவின் சாட்சிகள் (Jehovah's Witnesses) என்ற மத அமைப்பை சார்ந்தவர்கள். Jehovah's Witnesses is a millenarian restorationist Christian denomination with nontrinitarian beliefs distinct from mainstream Christianity. இந்த அமைப்பினர் உலகெங்கும் உள்ளனர். இவர்கள் எந்த நாட்டிலும் பள்ளியில் தேசிய கீதம் பாடுவதில்லை. அதனை அந்த மதப்பிரிவு மதவிரோதமாக கருதுவதால், அவர்களின் மதநிகழ்ச்சியில் கடவுள் துதிக்கு மட்டுமே அவர்கள் எழுந்து நிற்பர் மற்றும் துதி ஸ்தோத்திரங்கள் பாடுவார்கள் என வாதிட்டனர். ஆனால் இவர்களின் வாதங்களை கேரளா உயர்நீதி மன்றம் நிராகரித்து இவர்கள் தேசிய கீதத்தை அவமதித்தது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஆதலால் அந்த மாணவியர்களை பள்ளியை விட்டு நீக்கியது செல்லும் என தீர்ப்பளித்தது. ஆனால் அந்த யகோவாவின் சாட்சிகள் என்ற மத அமைப்பை சார்ந்த பெற்றோர்கள் உச்சநீதி மன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தனர். இந்த வழக்கில் உச்ச நீதி மன்றம் மதசம்பிரதாயங்களுக்கு மட்டுமே முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் சட்டம் மத சம்பிரதாயங்களில் தலையிட கூடாது என மாணவியர்களுக்கு சாதகமாக தீர்ப்பை வழங்கியது. ஆசிய கண்டத்தில் உள்ள மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாட்டில் உள்ள உச்ச நீதிமன்றத்தில் தான் இத்தகைய தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது. ஆனால் தற்போது அதே நாட்டில் உள்ள உச்ச நீதி மன்றம் சபரிமலை விஷயத்தில் மட்டும் பாலின பாகுபாடு என தவறான வாதங்களை கூறி ஹிந்து மத நம்பிக்கையில் தலையிடுகிறது .மேலும் கம்யூனிஸ்ட்கள் ஒன்றும் உச்சநீதிமன்றம் அளித்த அனைத்து தீர்ப்புகளையும் மதித்ததாக வரலாறு கிடையாது. அது பற்றிய செய்திகளும் நம்ம தினமலர் வாசகர்களுக்காக . a) 1967 ம் வருடம் அடிப்படை உரிமைகளை மற்றும் அதிகாரம் இந்திய நாடாளுமன்றத்திற்கு கிடையாது என உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது. அதனை கம்யூனிஸ்ட்கள் மிக கடுமையாக எதிர்த்தார்கள் என்பது தான் வரலாறு .b)1970 ம் ஆண்டுகளில் முன்னாள் ராஜாக்களுக்கு வழங்கிய மானியங்களை ரத்து செய்தது தவறு என உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது .அதனையும் கம்யூனிஸ்ட்கள் மிக கடுமையாக எதிர்த்தார்கள் என்பது தான் சரித்திரம் .c) மேலும் 1970 ஆண்டுகளில் இந்திய வங்கிகளை மத்திய காங்கிரஸ் தேசியமயமாக்கியது செல்லாது என உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது .அதனை கூட கம்யூனிஸ்ட்கள் மிக கடுமையாக எதிர்த்தார்கள் என்பது தான் வரலாறு.d)1989 ம் ஆண்டு சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொடுப்பது மதச்சார்பின்மைக்கு அதாவது செகுலரிதிற்க்கு எதிரானதல்ல என உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது .அதனை கூட கம்யூனிஸ்ட்கள் மிக கடுமையாக எதிர்த்தார்கள் .இன்றும் எதிர்க்கிறார்கள் .e)1995 ம் ஆண்டு ஹிந்துத்வம் வகுப்புவாதம் இல்லை என உச்சநீதிமன்றம் வரலாற்று தீர்ப்பளித்தது .அதனை கம்யூனிஸ்ட்கள் இன்றுவரை மதிக்கவில்லை என்பது தான் சரித்திரம் .f) 2005 ம் வருடம் சிறுபான்மை என்ற ஒரு பிரிவு இல்லாத நாடாக வேண்டும் ஒரே நாடு ஓரே மக்கள் என உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது .அதனை கம்யூனிஸ்ட்கள் சிறுபான்மை மக்களின் உரிமை பாதிக்கும் என பொய்யான வாதங்கள் செய்து எதிர்த்தார்கள் /எதிர்க்கிறார்கள் என்பது தான் வரலாறு. g)மேலும் 2015 ம் ஆண்டு உச்சநீதிமன்றம் பொது சிவில் சட்டம் ,முத்தலாக் ஆகிய வழக்குகளில் தீர்ப்பளித்தது. அதனையும் கம்யூனிஸ்ட்கள் சிறுபான்மை ஒட்டு வங்கிக்காக மிக கடுமையாக எதிர்த்தார்கள் என்பது தான் வரலாறு. h)மேலும் முல்லை பெரியாறு அணை விஷயத்தில் இன்றுவரை உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை கம்யூனிஸ்ட் அரசு மதிக்கவில்லை .i)மேலும் ,பம்பா -அச்சன் கோவில் வைப்பாறு திட்டம் - ஆம் .தென் தமிழகம் காவேரி பாயும் மாவட்டங்கள் போன்று நெற்களஞ்சியங்களாக மாற்ற வைக்கும் திட்டம் .இந்த திட்டத்தின்படி, சங்கரன் கோவில், கோவில்பட்டி, சிவகிரி, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர், ராஜபாளையம், சாத்தூர் மற்றும் தென்காசி ஆகிய மாவட்டங்களில் /வட்டங்களில், 2.06 லட்சம் ஏக்கர் நிலங்களுக்கு பாசன வசதி ஏற்படுத்தவும், அதற்காக, 22 டி.எம்.சி., நீரை கேரளாவில் இருந்து, தமிழகத்துக்கு திருப்பவும் முடிவு செய்யப்பட்டது. திருப்பி விடப்படும் நீரில் இருந்து, அதிகபட்சமாக, 500 மெகா வாட் மின் உற்பத்தி செய்யவும் திட்டமிடப்பட்டது. இத்திட்டத்தை, மத்திய அரசின், தேசிய நீர் மேம்பாட்டு ஏஜன்சி, வரையறை செய்தது.இதனை உச்சநீதிமன்றமே 2002 m ஆண்டு முன்னுரிமை கொடுத்து செய்ய தீர்ப்பளித்தது .அதனையும் இன்றுவரை கம்யூனிஸ்ட்கள் எதிர்க்கின்றனர் .இதனை அனைவரும் உணர வேண்டும் .j)சபரிமலை விவகாரத்தில் சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பை உடனடியாக நிறைவேற்ற பிடிவாதம் காட்டி வரும் கேரள மாநில கம்யூ., அரசு, கேரளாவில் பழமையான சர்ச் விவகாரத்தில் சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பை அமல்படுத்துவதை தாமதப்படுத்தி வருகிறது. கேரள அரசின் இந்த இரட்டை நிலைப்பாட்டை ஐகோர்ட் கண்டித்துள்ளது நம்ம தினமலர் செய்தி நவம்பர் மாதம் . 2017 ம் ஆண்டு ஜூலையில், சுப்ரீம் கோர்ட் இறுதி உத்தரவு பிறப்பித்தது. அதன்படி, 1,100 சர்ச்களின் கட்டுப்பாடு ஆர்தோடக்ஸ் சர்ச் நிர்வாகத்தின் கீழ் வர வேண்டும். ஆனால், ஜாகோபைட் சிரியன் சர்ச் ஆதரவாளர்கள் இதை ஏற்க மறுத்து வருகின்றனர். இதை வலியுறுத்தி கடந்த ஜூலை மாதம் ஒரு லட்சம் பேர் பங்கேற்ற பேரணியும் நடந்தது. இந்த சர்ச் விவகாரத்தில் சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவை நிறைவேற்ற காலக்கெடு நிர்ணயிக்க கூடாது என கேரள மாநில அரசே சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது.சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவை அமல்படுத்த வேண்டும் என கோரி, கேரள ஐகோர்ட்டில் ஆர்தோடக்ஸ் சர்ச் நிர்வாகம் சார்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனுவை போன வருடம் (நவ., 29) விசாரித்த ஐகோர்ட், சபரிமலை வழக்கில் சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவை அமல்படுத்த தீவிரம் காட்டும் கேரள அரசு, சர்ச் வழக்கில் ஏன் தாமதம் செய்கிறது. ஏன் இந்த இரட்டை நிலைப்பாடு என கண்டனம் தெரிவித்தது.ஆம் கிறிஸ்துவர்களுக்கு வெண்ணெயையும் ஹிந்துக்களுக்கு சுண்ணாம்பையும் தடவுவதாய் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி செயல்படுகிறது .சபரிமலை விஷயத்தில் ஹிந்துக்களின் மரபுகள் பேணப்பட வேண்டும்.கம்யூனிஸ்ட்கள் நடத்தும் கபடநாடகத்தை அய்யப்பன் முடிவுக்கு கொண்டுவருவார் .கம்யூனிஸ்ட்கள் மதம் பற்றிய புரிதல்கள் இன்றி பேச வேண்டாம் .நாடாளுமன்ற தேர்தலில் மரண அடி வாங்கியும் இன்னமும் திருந்தாத கம்யூனிஸ்ட்களுக்கு அய்யப்பன் மேலும் பாடம் புகட்டுவார் .சந்தேகமே இல்லை. இது உறுதி