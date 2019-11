திமுக கோடீஸ்வர கட்சி: அமைச்சர் தாக்கு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

சென்னை: உள்ளாட்சி தேர்தலில் மேயர் பதவிக்G விருப்ப மனு கட்டணமாக ரூ.50 ஆயிரம் வாங்கும் திமுக, மிகப்பெரிய கோடீஸ்வர கட்சி என அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தாக்கி உள்ளார்.

வரும் உள்ளாட்சி தேர்தலில் மேயர் பதவிக்கான விருப்ப மனு கட்டணமாக திமுகவில் ரூ.50 ஆயிரம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறுகையில், திமுக பணக்கார கட்சி. அதிமுக ஏழைக்கட்சி. திமுகவில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்பவர்கள், ஆட்சியின் சாதனைகள் என்கின்றனர். ஆனால், 2011 முதல் நாங்கள் தான் ஆட்சியில்உள்ளோம். எங்களின் சாதனைகள், திட்டங்கள் ஏழைகளுக்கு சென்றடைந்துள்ளது. அடிப்படை கட்டமைப்பு மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

தமிழகம் அமைதி பூங்காவாக திகழும் வகையில் சட்டம் ஒழுங்கு பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனால், உள்ளாட்சி தேர்தலில் அதிமுக அமோக வெற்றி பெறும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.







இது தொடர்பாக, சென்னையில் நிருபர்களை சந்தித்த திமுக தலைவர் ஸ்டாலினிடம் நிருபர்கள் கேள்வி எழுப்பினார். ஆனால், அவர் பதிலளிக்காமல் சென்றுவிட்டார்.

