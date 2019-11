3 அவித்த முட்டை ரூ.1672: குஜராத்தில் கூத்து

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: மூன்று அவித்த முட்டைகளுக்கு குஜராத் நட்சத்திர ஓட்டலில் ரூ.1600 கட்டணம் வசூலித்ததாக ரசீதுடன் இசை அமைப்பாளர் சேகர் ராவிஜயானி புகார் தெரிவித்துள்ளார்.





சமீபத்தில் சண்டிகரில் ஓட்டல் ஒன்றில் 2 வாழைப்பழங்களுக்கு ரூ.442.50 ரசீது கொடுக்கப்பட்டதாக நடிகர் ராகுல் போஸ் டுவீட்டரில் பதிவிட்ட வீடியோ வைரலானது. தற்போது மற்றொரு பாலிவுட் பிரபல இசையமைப்பாளரான சேகர் ராவிஜயானிக்கும் இதே போன்ற ஒரு அதிர்ச்சி தரும் அனுபவம் ஏற்பட்டுள்ளது. குஜராத் மாநிலம் ஆமதாபாத்தில் ஹயாத் ரீஜென்சி நட்சத்திர ஓட்டல் ஒன்றில் தங்கியிருந்தார் சேகர்.







பிறகு அங்கிருந்து அவர் புறப்பட்ட போது அறையில் தங்கியிருந்த சமயத்தில் சாப்பிட்ட 3 அவித்த முட்டைகளுக்கு ரூ.1350 கட்டணம் என்றும், ஜிஎஸ்டி ரூ.322 என்றும் கூறி, மொத்தமாக ரூ.1672 க்கு ரசீது வழங்கப்பட்டு கட்டணமும் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான ரசீதை தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டு,"மூன்று முட்டைகளுக்கு இவ்வளவு கட்டணமா?" என இசை அமைப்பாளர் ராவிஜயானி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.



ராவிஜயானியின் இந்த டுவிட்டர் பதிவு, சில நிமிடங்களிலேயே வைரல் ஆனது. இதுவரை 3000 க்கும் அதிகமானவர்கள் இதனை லைக் செய்துள்ளனர். இதனை கிண்டல் செய்தும் பலர் கருத்து பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

