இது தற்கொலையாக இருக்காது; ஐஐடி மாணவியின் தந்தை

Well said Mr. ராமகிருஷ்ணன் சார், பெண், ஒரு சின்ன சந்தேகம் ,கிளப்பியவுடன் வந்து இருக்கணும்.. அந்த பேராசிரியரின் முக திரையை கிழித்து இருக்க வேண்டும். இப்போது வந்து,.கயிறு எப்படி வந்தது, unlock செய்ய அனுமதி சிசிடிவி கேமரா என்று பேசி தான் என்ன பயன். பெண் போனது போனது தானே. வெறும் mobile messega edharkkum உதவாது. சிறு பாதிப்பு என்றவுடன் சிலிர்த்து எழுந்து இருந்தால், ஒரு உயிர் இழப்பு ஏற்பட்டு இருக்காது. Stitch in time saves nine என்பார்கள்