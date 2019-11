காதலித்ததால் ஆத்திரம்: மகளை கொன்ற தாய்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

மும்பை: மகள் காதலித்து திருமணம் செய்ய முயற்சித்ததால் ஆத்திரமுற்ற தாய், மகளை துப்பட்டாவால் கழுத்தை நெறித்து கொலை செய்ய சம்பவம் மும்பையில் பரபரப்பாக பேசப்படுகிறது.







மகாராஷ்ட்டிர மாநிலம் தெற்கு மும்பை அருகே பிதோனி என்ற பகுதியை சேர்ந்தவர் வகேலா 40. இவரது மகள் நிர்மலா 23. இவர் ஒருவரை காதலித்துள்ளார். இவரையே திருமணம் செய்ய போவதாக கூறி வந்துள்ளார். ஆனால் தாயாருக்கு இது பிடிக்கவில்லை. இதனால் அவர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்.











இந்நிலையில் நேற்று (18 ம் தேதி) இது தொடர்பாக இருவருக்கும் இடையே காரசார விவாதம் நடந்தது. இதனையடுத்து நிர்மலா தனது உடைகளை எடுத்து வீட்டை விட்டு வெளியேறி திருமணம் செய்ய போவதாக புறப்பட்டார் நிர்மலா. இதனால் ஆவேசமுற்ற தாயார் ,மகள் நிர்மலாவை அவரது துப்பட்டாவால் நெறித்து துடி,துடிக்க கொன்றார்.



மேலும் அருகில் உள்ள காவல்நிலையத்தில் மகளை கொன்றதை ஒப்பு கொண்டு சரண் அடைந்தார். இந்த சம்பவம் இப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.



