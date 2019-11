தமிழில் பேசுவோம்!

“செந்தமிழ் நாடென்னும் போதினிலே - இன்பத் தேன்வந்து பாயுது காதினிலே” என்று எத்தனை அழகாக பாரதியார் பாடியுள்ளார். தேன் எவ்வாறு இனிமையைக் கொடுக்கிறதோ அதைப்போலவே 'செந்தமிழ் நாடு' என்று சொன்ன உடனேயே அதைக் கேட்கும் காதிற்கும் தேனின் சுவை போல, இன்பம் கிடைக்கும் என்கிறார். உண்மையில் தற்போது தமிழ் நாட்டில் பேசும் தமிழைக் கேட்டால் காதில் ஈயம் காய்ச்சி ஊற்றியது போல் இருக்கிறது.நம் மொழி சார்ந்து மூன்று விதமான மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள். முதல் விதம், எங்கும் தமிழ், எதிலும் தமிழ் என்று தனித்தமிழுக்காகவே முழங்கும் நபர்கள். இரண்டாவது தமிழ்மொழியை எழுதப்படிக்கத் தெரியும். ஆனால் தமிழே பேச வேண்டாம் என்று வைராக்கியமாக இருக்கும் கூட்டம். மூன்றாவது விதத்தினருக்கு தமிழ் எழுதப்படிக்கக் கூட தெரியாது. ஆனாலும் தமிழ் நாட்டில் தான் வசிக்கின்றனர்.தமிழ் வராது

பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்கள் கூட “எனக்கு தமிழ் வராது” என்று சொல்வதை நாகரிகமாக வைத்துள்ளனர். இதற்கு முந்தைய சமச்சீர் பாடத்திட்டத்தில் கூட ஆங்கிலப்பாடத்தை விட தமிழ்பாடத்தில் தேர்ச்சி சதவிகிதம் குறைவாக இருந்தது. தமிழாசிரியர்களை கேட்டால் அவர்கள் இது குறித்து ரத்தக்கண்ணீர் வடிக்கிறார்கள். 'தீபா'வை 'தபா' என்றும் 'சுமதி' யை 'சமாதி' என்றும் பொருள் மாறுபடும் படி எழுதுவது ஒரு புறம் எனில் படித்துப் பொருள் புரிந்து கொள்ள முடியாத வகையில் மிகுந்த எழுத்துப் பிழையுடன் எழுதுவது இன்னொரு கொடுமை. வீட்டில் தமிழ் பேசினால் கூட, சில மாணவர்களுக்கு மனதில் தோன்றுவதை தாய்மொழியில் வார்த்தைகளால் வடிக்கத் தெரியவில்லை. அவ்வளவு தடுமாற்றம் தாய்மொழியில் எழுதுவதற்கு! இனிவரும் காலங்களில் இது எந்த அளவுக்குச் செல்லும் என்ற நினைப்பே அச்சம் தருவதாய் உள்ளது.இயல், இசை, நாடகம் என முப்பிரிவுகளைக் கொண்டது நம் தமிழ். சுஜாதா கணினித்தமிழ் என்று ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தினார். தற்போது 'சாட்' தமிழ் பிரபலமாகி வருகிறது. அனைத்து மொழிகளிலுமே சுருக்கப்பட்ட வடிவத்தில் மொழி பேசுபொருளாகிறது. Thank you என்பது Tk u என்று சுருங்குகிறது. Before என்பதை B4 என்று கூட போடுகின்றனர். ஆனால் நன்றி என்பதை 'நன்' என்றோ 'நறி' என்றோ 'ன்றி' என்றோ சொல்ல முடிவதில்லை. இது தமிழின் சிறப்பு.



திருக்குறள்திருக்குறள் கூட 'சாட்' தமிழ் போன்றது தான் என்கிறார் பேராசிரியர் கு.ஞானசம்பந்தன். சுருங்கச் சொன்னாலும் தமிழ் அழகே. நெடிய பாடல்களைக் கொண்ட பல தொகை நுால்களைத் தாண்டி சுருங்கச் சொல்லி விளங்கவைக்கும் திருக்குறள் நம் மனங்களில் நீங்கா இடம் பிடித்துள்ளது தானே! ஆனால் இப்பொதெல்லாம் இப்படிப்பட்ட 'சாட்'டிங்கில் ஒற்றை வார்த்தையில் தமிழ் + ஆங்கிலம் இரண்டையும் மொழிக் கலப்பில் பிள்ளைகள் பேசத்துவங்கிவிட்டனர். “என்ன செய்துக் கொண்டிருக்கிறாய்?” என்ற கேள்விக்கு “சமைச்சிபையிங்” என்றும் “என்ன செய்கிறது?” என்றால் “பசிச்சிபையிங்” என்பதும் பதிலாக வருகிறது. அக்காஸ், மாம்ஸ் என்பதோடு மட்டுமல்லாது “வாழ்க்கையே பெரிய சமாளிபிகேஷன் ஆகிவிட்டது” போன்ற மொக்கை மொழி இப்போது பிரபலம்.ஆனால் ஆச்சர்யமூட்டும் ஆனந்தம் என்னவெனில் 'குழந்தைகளுக்கு தமிழில் பெயர் சூட்டுங்கள்' என்ற முழக்கங்களின் காரணத்தினாலோ என்னவோ முன்பை விட துாய தமிழ் பெயர்களில் பெயர் சூட்டும் ஆர்வம் இளைஞர்களிடையே பெருகியுள்ளது. தம் பிள்ளைகளுக்கு, பிறந்த நட்சத்திரத்திற்கும் எழுத்துக்கும் ஏற்ப தமிழ் பெயர்களை இணையத்தில் தேடி எடுக்கின்றனர். இப்படி ஒருபக்கம் மகிழ்ச்சியடைந்தாலும் மற்றொருபுறம் குழந்தைகள் தம் பெற்றோர்களை ஆங்கில மொழிவழி அழைப்பதை கேட்க கடினமாக இருக்கிறது. காலத்தின் கட்டாயமாக பிறமொழி சொற்களை பயன்படுத்துகிறோம். ஆனால் பிறமொழி வழியே உறவுகளை அழைப்பது ஏற்புடையதா?தமிழின் சிறப்பு'டாடி, மம்மி' என்பதை விட அம்மா, அப்பா என்று அழைப்பது மானக்கேடா என்ன? அம்மா, அப்பா, அக்கா, அண்ணா, அத்தை, ஆயா, ஆத்தா என நாம் அதிகளவில் பயன்படுத்தும் அத்தனை வார்த்தைகளுமே 'அ' வில் தொடங்குவது தமிழின் சிறப்பு. நமது மூக்குத் துவாரத்தின் இடது நாசியில் ஓடுகின்ற சுவாசம் 'அ'காரம் என கூறப்படும். இடகலை அதிர்வு நிலை 'அ'காரம். 'அ' என்ற எழுத்து இடகலை நாடி இடது கண்பார்வையோடு பொருந்தியது. அதுமட்டுமல்ல வாயைத் திறந்தாலே 'அ' என்னும் எழுத்து ஒலிக்கும். 'அ' சப்த உச்சரிப்பு நம்மை புத்துணர்ச்சியுடன் நீடிக்கச் செய்கிறது என்பதை ஆராய்ச்சிகள் நிரூபித்துள்ளன. 'அம்மா' என்பதும் 'மம்மி' என்பதும் மொழியில் வேண்டுமானால் மாறுதல் இருக்கலாம். பிள்ளைகள் அழைக்கும் போது அதே பாச உணர்வுடன் தானே அது வெளிப்படுகிறது என விவாதம் செய்வோர் இருப்பர். அந்த பாச உணர்வு நம் மொழியின் வாயிலாகவே வெளிப்படட்டுமே!எதையுமே பழக்கப்பட்டுவிட்ட பின்பு மாற்றுவது கடினம். அதனால் துவக்கத்திலேயே 'அம்மா, அப்பா' என அழைக்க நம் குழந்தைகளுக்கு பயிற்சி தருவோம். நாமெல்லாம் அப்படி அழைத்தவர்கள் தானே. எதில் குறைந்து போனோம்?ஆங்கில 'அங்கிள்' க்கு மாமா, சித்தப்பா என்ற இரண்டு அர்த்தங்களும் வரும். 'ஆன்ட்டி' என்ற ஆங்கில வார்த்தை மாமி, அத்தைக்கும் பொருந்தும். ஆனால் நம் மொழியில் அத்தனை உறவுகளுக்கும் அழகழகாய் வார்த்தைகள் வைத்துள்ளோம். கண் போன்றதுஎத்தனை மொழிகளை வேண்டுமானாலும் நாம் கற்கலாம். அவையெல்லாம் கண்ணாடியைப் போன்றது. தேவைப்படும் பொழுது பயன்படுத்தலாம். நம் தாய்மொழி கண்ணைப் போன்றது. நம்முடைய உணர்வுகளுடன் கலந்துள்ளது. “I LIKE YOU DAD” என்ற வாசகத்தை விட “I LIKE YOU APPA” என்ற வாசகம் தங்கிலீஷில் இருந்தாலுமே உணர்வுபூர்வமாக உள்ளது தானே!பிற மொழிகள் கற்றால் மட்டுமே மொழிபெயர்த்தல் மூலம் நம் மொழியை உலகிற்கு சிறப்பாக அடையாளப்படுத்த முடியும். பல மொழிகளை கற்று தெரிந்திருந்ததாலேயே 'யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவதெங்கும் காணோம்” என தமிழின் சிறப்பை பாரதியால் பறைசாற்ற முடிந்தது. என் குழந்தைக்கு ஆங்கிலம் நன்கு வரும். தமிழை எழுதப் படிக்கத் தான் பெரும் தடுமாற்றம் என்றுச் சொல்லும் இப்போதைய நாகரீகத்தை மாற்ற முயலலாமே. இல்லையெனில் விளைவுகள் காலப்போக்கில் மோசமாகும். நம் மொழி குறித்த பற்று குறையத் தொடங்குமானால் தமிழர்கள் என ஒற்றுமை உணர்வும் குறையத்துவங்கும்.வெவ்வேறு நாடுகளில் மாநிலங்களில் வசிக்கும் பிற மொழி மக்கள் எங்கேனும் ஒன்று கூடினால் தம் தாய்மொழியில் பேசத்துவங்கி விடுகின்றனர். அதில் அவர்களுக்கு அப்படியொரு இன்பம். ஆனால் சந்திக்கும் இருவர் தமிழர்களாகவே இருந்தாலும் ஆங்கிலம் தெரிந்தவர்களாக இருந்தால் ஆங்கிலத்திலேயே உரையாடுகின்றனர். பிறமொழி வாசிகளிடமிருக்கும் இப்படிப்பட்ட செம்மையான மொழி உணர்வை நாம் ஏன் பின்பற்றக்கூடாது?-பவித்ரா நந்தகுமார்எழுத்தாளர், ஆரணி94423 78043

Advertisement