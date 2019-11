170 எம்எல்ஏ.,க்கள் ஆதரவு: பா.ஜ.,

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

மும்பை: மஹாராஷ்டிராவில் பா.ஜ.,வுக்கு 170 எம்எல்ஏ.,க்களின் ஆதரவு உள்ளதால் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க முடியும் என பா.ஜ., தலைவர் கிரீஷ் மகாஜன் தெரிவித்துள்ளார்.



மஹாராஷ்டிரா முதல்வராக பா.ஜ.,வின் தேவேந்திர பட்னவிசும், துணை முதல்வராக தேசியவாத காங்., கட்சியின் அஜித் பவாரும் இன்று (நவ.,23) காலை பதவியேற்றனர். இதனால் கடந்த 10 நாட்களாக மஹாராஷ்டிராவில் அமலில் இருந்த ஜனாதிபதி ஆட்சி விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டது.



இந்நிலையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மஹாராஷ்டிர பா.ஜ., மாநில தலைவர் சந்திரகாந்த் பாட்டில், வாக்காளர்கள் பா.ஜ., - சிவசேனா கூட்டணிக்கு ஓட்டுப் போட்டு 161 எம்எல்ஏ.,க்களை அளித்தனர். ஆனால் அந்த தீர்ப்பிற்கு சிவசேனா மதிப்பளிக்கவில்லை.

முதல் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் இருந்து மாற்று குறித்து பேசி வருவதாகவே அவர்கள் கூறுகின்றனர். தற்போது சஞ்சய் ராவத் அமைதியாக இருக்க வேண்டும். அவர் சிவசேனாவை நாசப்படுத்தி உள்ளார் என்றார்.







தொடர்ந்து செய்தியாளர்களளுக்கு பேட்டி அளித்த பா.ஜ.,வின் கிரீஷ் மகாஜன், எங்களுக்கு 170 எம்எல்ஏ.,க்களின் ஆதரவு உள்ளதால் பெரும்பான்மையை நிரூபிப்போம். அஜித் பவார் அவரது எம்எல்ஏ.,க்களின் ஆதரவு கடிதம் தெரிவித்ததை அடுத்து, அதை கவர்னரிடம் அளித்தோம்.

அஜித் பவார் தான் தேசியவாத காங்.,ன் சட்டசபை தலைவர். அவர் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளதால் தேசியவாத காங்., எம்எல்ஏ.,க்கள் அனைவரும் ஆதரவு என்றே அர்த்தம். சிவசேனா எம்எல்ஏ.,க்கள் பலரும் எங்களுக்கு ஆதரவு அளிக்க நினைக்கலாம். ஏனெனில் அவர்கள் சஞ்சய் ராவத் மீது அதிருப்தியில் உள்ளனர் என்றார்.

