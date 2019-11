மஹா., விவகாரம்; சுப்ரீம் கோர்ட்டில் காரசார விவாதம்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

மும்பை: மஹராஷ்டிராவில் பா.ஜ., அவசரமாக அஜித்பவார் ஆதரவுடன் ஆட்சி கட்டிலில் அமர்ந்தது. இது சட்ட விரோதமானது என சிவசேனா, காங்கிரஸ், தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனு அவசர மனுவாக ( ஞாயிற்றுக்கிழமையாக இருந்தும்) நீதிபதிகள் என்.வி. ரமணா, அசோக்பூஷண், சஞ்சீவ் கண்ணாஆகியோரை கொண்ட பெஞ்ச் விசாரித்தது.







மெஜாரிட்டியை நிரூபிக்க வேண்டும்

சிவசேனா தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் கபில்சிபல் அவரது வாதுரையில்:

இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு அதிகாலையில் அவசர, அவசரமாக பதவியேற்பு நடந்துள்ளது. கவர்னர் மத்திய அரசுக்கு ஆதரவான முடிவை எடுத்துள்ளார். கவர்னர் ஒருதலைப்பட்சமாக செயல்பட்டுள்ளார். அவரிடம் வழங்கப்பட்ட ஆவணங்கள் எதுவும் வெளிப்படையானதாக இல்லை. கர்நாடகாவில் இது போல் நடந்த போது 48 மணி நேரத்தில் மெஜாரிட்டியை நிரூபிக்க கோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ளது. உடனடியாக மெஜாரிட்டியை நிரூபிக்க உத்தரவிட வேண்டும். யாரோ ஒருவர் எங்கிருந்தோ கொடுத்த உத்தரவை கவர்னர் நிறைவேற்றி உள்ளார். இது சட்ட விரோதமானது. கோர்ட் உத்தரவிட்டால் நாளையே பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க நாங்கள் தயார். இவ்வாறு அவர் வாதாடினார்.



ஒரே நாள் இரவில்



தேசியவாத காங்கிரஸ் சார்பில் அபிஷேக் சிங்வி வாதிடுகையில்:

ஒரே நாள் இரவில் கவர்னர் எவ்வாறு முடிவு எடுத்தார் ? அஜித் பவாருக்கு ஆதரவான எம்எல்ஏக்கள் எத்தனை பேர் என்பதில் தெளிவான பதில் இல்லை. அஜித்தை நீக்க 54 எம்எல்ஏ.,க்களில் 41 பேர் கையெழுத்திட்டுள்ளனர். அப்படியிருக்கையில், எந்த அடிப்படையில் முதல்வர் பொறுப்பேற்றார். குதிரை பேரம் நடக்காமல் தடுக்க 24 மணி நேரத்தில் நம்பிக்கை ஓட்டெடுப்புக்கு உத்தரவிட வேண்டும். அதை நேரலையாக ஒளிபரப்பு செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு சிங்வி வாதிட்டார்.





கவர்னர் தான் முடிவு செய்ய முடியும்





பா.ஜ., தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர்கள் வாதிடுகையில்; கவர்னரே முதல்வராக யாரை அழைக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்ய முடியும். கவர்னர் முடிவை கோர்ட்டில் விவாதிக்க முடியாது. சிவசேனாவில் கடந்த 17 நாட்களில் ஏன் ஆட்சி அமைக்க முடியவில்லை? தற்போது மெஜாரிட்டியை நிரூபிக்கும் காலக்கெடுவை கோர்ட் நிர்ணயம் செய்ய முடியாது.









எதிர்கட்சிகள் கோருவதில் நியாயம் இல்லை. ஓட்டெடுப்புக்கு ஏன் இவ்வளவு அவசரம், மேலும் ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த வழக்கை விசாரிக்க அவசியம் என்ன ? பதிலுரை தாக்கல் செய்ய கோர்ட் 2 நாட்கள் அவகாசம் அளிக்க வேண்டும். எதிர்கட்சிகள் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மனு தாக்கல் செய்ய முடியாது. ஐகோர்ட்டில் தான் மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என கூறினார்.



கடிதங்களை தாக்கல் செய்க; நீதிபதிகள்



விசாரணைக்கு பின்னர் நீதிபதிகள் மத்திய, மாநில அரசு, கவர்னர், முதல்வர், அஜித்பவார் உள்ளிட்ட அனைத்து எதிர் தரப்பினருக்கும் நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டனர். மேலும் இந்த விசாரணை நாளையும் நடக்கும் என நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர். ஜனாதிபதி ஆட்சியை நீக்க வழக்கமாக கடைபிடிக்கும் நடைமுறைகள் என்ன என்பதை கோர்ட்டிற்கு அரசு தெரிவிக்க வேண்டும். கவர்னர் முடிவை கோர்ட் கேள்வி கேட்க முடியும் என நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.

உச்சநீதிமன்றத்திற்கு முழு அதிகாரம் உண்டு. பட்னவிசுக்கு ஆதரவாக வழங்கப்ட்டது மற்றும் கவர்னர் அழைப்பு விடுத்தது ஆகிய 2 கடிதங்களை கோர்ட்டில் நாளை ( 25 ம் தேதி) தாக்கல் செய்ய வேண்டும். அதன் பின்னர் நாளை காலை நடக்கும் விசாரணையில் தேவையான உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்படும்.



பட்னவிஸ் முதல்வரானார்



இம்மாநிலத்தில் நடந்த தேர்தலில் யாருக்கும் மெஜாரிட்டி கிடைக்கவில்லை. மேலும் கூட்டணியில் இருந்தும் , அதிகாரப்பகிர்வு காரணமாக பா.ஜ., - சிவசேனா கூட்டணி முறிந்தது. இதனையடுத்து சிவசேனா, காங்கிரஸ், தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சிகள் கூட்டணி ஆட்சி அமைக்க முயற்சித்தன. அது தோல்வியில் முடிந்தது. யாரும் எதிர்பார்க்காத சரத்பவாரின் கட்சியில் பா.ஜ., உடைப்பை ஏற்படுத்தி அஜித்பவார் ஆதரவுடன் பட்னாவிஸ் முதல்வரானார்.

