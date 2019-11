அடுத்த முதல்வர் உத்தவ் தான்: சிவசேனா உறுதி

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

மும்பை: அடுத்த 5 ஆண்டுகள், மஹாராஷ்டிரா முதல்வராக உத்தவ் தாக்கரே, பதவி வகிப்பார் என சிவசேனா கூறியுள்ளது.



மஹாராஷ்டிரா துணை முதல்வர் பதவியில் இருந்து அஜித் பவார் விலகிய பின்னர் சிவசேனா எம்.பி., சஞ்சய் ராவத் நிருபர்களிடம் கூறுகையில், அஜித் பவார் , தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். அடுத்த 5 ஆண்டுகள் உத்தவ் தாக்கரே தான், மஹாராஷ்டிரா முதல்வராக பதவி வகிப்பார். அஜித் பவாருடன் நாங்கள் தொடர்பை ஏற்படுத்தியுள்ளோம். பா.ஜ., உடன் சென்ற அஜித் பவார் எங்களுடன் வந்துவிட்டார். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.





Advertisement