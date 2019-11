சீசன் முடிந்து விட்டதா; அவ்வளவு தானா மழை?

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

சென்னை: வட கிழக்கு பருவ மழைக் காலத்தில், மழை கொட்டித் தீர்க்கும் என, எதிர்பார்க்கப்பட்டது; ஆனால், இரண்டு வாரங்களாக மழை வலுவிழந்துள்ளதால், 'சீசன்' முடிந்து விட்டதா என, சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.





ஏமாற்றம்



தமிழகத்தில், வடகிழக்கு பருவ மழை காலத்தில், அதிக மழை கொட்டி, நீர்நிலைகள் நிரம்பி வழியும். இந்த ஆண்டில், அக்., 16ல் பருவ மழை துவங்கியது. ஆரம்பத்தில் சற்று மழை பெய்தது; அதன்பின் பருவ மழை எதிர்பார்த்த அளவில் பெய்யாமல் ஏமாற்றி வருகிறது. பருவ மழை, இரண்டு வாரங்களுக்கு மேலாக வலுவிழந்து காணப்படுவதால், வட மாவட்டங்களுக்கு, போதிய மழை பெய்யவில்லை. இதனால், வட கிழக்கு பருவ மழை சீசன் முடிந்து விட்டதோ என, சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.அதே நேரம், டிசம்பர் வரையிலும், வட கிழக்கு பருவ மழை காலம் உள்ளதால், அடுத்த மாதம் போதிய அளவுக்கு மழை பெய்யும் என, எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.









நேற்று (நவ., 26) காலை நிலவரப்படி, 24 மணி நேரத்தில், தமிழகத்தில் அதிகபட்சமாக, காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் செய்யாறில், 7 செ.மீ., மழை பதிவானது. ராமநாதபுரம் - 4, முத்துப்பேட்டை - 2, துாத்துக்குடி, அதிராம்பட்டினம் மற்றும் சீர்காழியில் - 1 செ.மீ., மழை பதிவாகியுள்ளது.





வெப்ப சலனம்

இன்றைய வானிலையை பொருத்தவரை, சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் மாவட்ட கடலோர பகுதிகள் உட்பட, தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் கடலோர பகுதிகளில், வெப்ப சலனத்தால் திடீர் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக, சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

