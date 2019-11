மஹா., எம்.எல்.ஏ.,க்கள் பதவியேற்பு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

மும்பை : மஹாராஷ்டிரா சட்டசபை தொடர் துவங்கியது. புது எம்எல்ஏக்கள் பதவியேற்று கொண்டனர். அவர்களுக்கு இடைக்கால சபாநாயகர் பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.





மஹாராஷ்டிரா சட்டசபையில், நம்பிக்கை ஓட்டெடுப்பு நடத்தும்படி உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தது. இதனையடுத்து, முதல்வர் பட்னவிசும், துணை முதல்வர் அஜித் பவாரும் ராஜினாமா செய்தனர். சிவசேனாவின் உத்தவ் தாக்கரே தலைமையில் புதிய அரசு வரும் 1ம் தேதி பதவியேற்க உள்ளது. பா.ஜ., எம்.எல்.ஏ., காளிதாஸ் கோலம்ப்கர் இடைக்கால சபாநாயகராக நியமிக்கப்பட்டார்.













இதனையடுத்து சட்டசபை கூட்டத்தொடர் இன்று(நவ.,27) துவங்கியது. இதில், எம்.எல்.ஏ.,க்கள் பதவியேற்று கொண்டனர். அவர்களுக்கு , காளிதாஸ் பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தார். முன்னதாக, பதவியேற்பு விழாவிற்கு வந்த, தனது உறவினர், அஜித்பவாரை, சுப்ரியா சுலே புன்னகைத்தவாறே வரவேற்றார். பா.ஜ.,வின் பட்னவிஸ், சிவசேனாவில் ஆதித்யா தாக்கரே ஆகியோரையும் சுப்ரியா சுலே வரவேற்றார்.











பின்னர் அவர் கூறுகையில், நிறைய பொறுப்புகள் வந்துள்ளன. மாநிலத்தின் ஒவ்வொரு குடிமகனும் எங்களுடன் துணை நிற்கின்றனர்.



பதவியேற்பு விழாவில் பங்கேற்பதற்கு முன்னர், சிவசேனா எம்எல்ஏ ஆதித்யா தாக்கரே, சித்தி விநாயகர் கோயிலில் வழிபாடு நடத்தினார்.



