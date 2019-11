ராணுவத்திற்கு உதவும் 'கார்டோசாட் -3' விண்ணில் நிலைநிறுத்தம்

ஸ்ரீஹரிகோட்டா: ராணுவத்திற்கு உதவும் 'பி.எஸ்.எல்.வி. - சி47' ராக்கெட் உதவியுடன், ஏவப்பட்ட கார்டோசாட் - 3 செயற்கைகோள் விண்ணில் வெற்றிகரமாக நிலைநிறுத்தப்பட்டது.



நாட்டின் பாதுகாப்பு தகவல் தொடர்பு போன்றவற்றின் ஆய்வுக்காக பி.எஸ்.எல்.வி. - ஜி.எஸ்.எல்.வி. வகை ராக்கெட்டுகள் உதவியுடன் செயற்கைகோள்களை விண்ணில் நிலைநிறுத்தி வருகிறது இஸ்ரோ.





தற்போது ராணுவ ஆய்வுகளுக்கு உதவுவதற்காக 'கார்டோசாட் - 3' செயற்கைகோள் வடிவமைக்கப்பட்டு உள்ளது. அதனுடன் அமெரிக்காவின் 13 செயற்கைகோள்களை சுமந்தபடி பி.எஸ்.எல்.வி. - சி47 ராக்கெட் ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் மையத்தில் இருந்து இன்று (நவ.,27) காலை 9:28 மணிக்கு விண்ணில் பாய்ந்தது. 1,625 கிலோ எடை கொண்ட இந்த செயற்கைகோள், பூமியில் இருந்து 509 கி.மீ., தொலைவில் சுற்றுவட்டப்பாதையில் வெற்றிகரமாக நிலைநிறுத்தப்பட்டது. அமெரிக்க செயற்கைகோள்களும் நிலைநிறுத்தப்பட்டது.





பூமியை கண்காணிப்பதுடன், உயர் தரத்திலான புகைப்படங்களை எடுத்து அனுப்பும். வானில் மேக்கூட்டங்களை ஊடுருவி துல்லியமாக புகைப்படும் எடுத்து அனுப்பும் . இந்த செயற்கைகோள் 5 ஆண்டுகள் செயல்பாட்டில் இருக்கும்.



உள்நாட்டு தொழில்நுட்பத்தில் தயாரிக்கப்பட்டு உள்ள கார்டோசாட் செயற்கைகோளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள நவீன கேமராக்கள் நாட்டின் எல்லை பகுதிகளை துல்லியமாக புகைப்படம் எடுத்து கட்டுப்பாட்டு மையத்திற்கு அனுப்பும்.





பிரதமர் வாழ்த்து



பிரதமர் மோடி வெளியிட்ட வாழ்த்து செய்தி: அமெரிக்காவின் சிறிய செயற்கைகோள்களுடன், கார்டோசாட் - 3 செயற்கைகோள்களை பிஎஸ்எல்வி - சி47 ராக்கெட்டை வெற்றிகரமாக ஏவிய இஸ்ரோவிற்கு வாழ்த்துகள் தெரிவித்து கொள்கிறேன். நாட்டை, இஸ்ரோ மீண்டும் பெருமைப்படுத்தியுள்ளது.



