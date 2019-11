உத்தவ் பதவியேற்பு: ராகுல் புறக்கணிப்பு?

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

மும்பை: மஹா., முதல்வராக நாளை (நவ.,28) பதவியேற்க உள்ள சிவசேனா தலைவர் உத்தவ் தாக்கரே, கவர்னரை சந்தித்து பேசினார். இதன் இடையே, உத்தவ் பதவியேற்பு விழாவில், காங்கிரஸ் எம்.பி., ராகுல் கலந்து கொள்ள மாட்டார் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.



நேற்று மும்பையில் நடந்த சிவசேனா, காங்கிரஸ், தேசியவாத காங்கிரஸ் கூட்டணியின் தலைவராக சிவசேனா தலைவர் உத்தவ் தாக்கரே தேர்வு செய்யப்பட்டார். பின்னர், கூட்டணி கட்சியினர் இணைந்து கவர்னரை சந்தித்து, ஆட்சியமைக்க உரிமை கோரினர். இதனை ஏற்று கொண்ட கவர்னர், ஆட்சி அமைக்க வரும்படி அழைப்பு விடுத்தார்.







இது தொடர்பாக கவர்னர் மாளிகை வெளியிட்ட அறிக்கையில், நாளை (நவ.,28) மாலை 6.40 மணியளவில் ,மும்பையில் உள்ள சிவாஜி பூங்காவில் உத்தவ் தாக்கரே முதல்வராக பதவியேற்கும் நிகழ்ச்சி நடக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.





கவர்னருடன் சந்திப்பு







இந்நிலையில், உத்தவ் தாக்கரே, தனது மனைவியுடன் சென்று, கவர்னர் பகத் சிங் கோஷ்யாரியை சந்தித்து பேசினார். இந்த சந்திப்பின் போது என்ன பேசப்பட்டது என்பது குறித்து அறிவிக்கப்படவில்லை.



இதன் பின்னர், உத்தவ் தாக்கரேவை, அவரது வீட்டில் தலைமை செயலர் அலோக் மேத்தா, போலீஸ் டிஜிபி சுபோத் ஜெயிஸ்வால், மும்பை போலீஸ் கமிஷனர் சஞ்சய் பார்வே ஆகியோர் சந்தித்தனர்.





ராகுல் புறக்கணிப்பு





உத்தவ் பதவியேற்பு விழாவில், காங்கிரஸ் எம்.பி., ராகுல் கலந்து கொள்ள மாட்டார் என ஆங்கில மீடியாக்களில் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது.











அழைப்பு







உத்தவ் தாக்கரே பதவியேற்பு விழாவிற்கு பிரதமர் மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை அழைப்போம் என சிவசேனா ஏற்கனவே அறிவித்துள்ளது.

மேலும், பதவியேற்பு விழாவிற்கு ராஜ் தாக்கரே, மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி, டில்லி முதல்வர் கெஜ்ரிவால், ராஜஸ்தான் முதல்வர் அசோக் கெலாட், ஆந்திர முன்னாள் முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு, உ.பி., முன்னாள் முதல்வர் அகிலேஷ் யாதவ் ஆகியோருக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பல தலைவர்களுக்கு தொலைபேசி மூலம் அழைப்பு விடுக்கப்பட உள்ளது. அழைப்பு விடுக்கப்பட உள்ள தலைவர்கள் குறித்து சரத்பவார் இறுதி முடிவெடுப்பார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.









அமைச்சரவை ஒப்புதல்



இதன் இடையே, டில்லியில் பிரதமர் மோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் நடந்தது. இந்த கூட்டத்தில், மஹாராஷ்டிராவில் ஜனாதிபதி ஆட்சி விலக்கி கொள்ளப்பட்டதற்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.

Advertisement