இம்சை அரசன் ஸ்டாலின்: ஜெயக்குமார் தாக்கு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

சென்னை: எந்த திட்டத்தையும் செயல்பட விடாமல் தடுக்கும் ஸ்டாலின், தமிழகத்தின் இம்சை அரசன் என அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறியுள்ளார்.



தமிழக அரசு செயல்படுத்தும் பெரும்பாலான திட்டங்களை எதிர்கட்சியான திமுக., எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது. திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவ்வபோது அரசை விமர்சித்து கருத்து தெரிவித்ததற்கு மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்தார். அந்த வகையில், ஜெயக்குமார் அமைச்சர் என்பதை மறந்து சூப்பர் முதல்வராக செயல்படுகிறார் என ஸ்டாலின் கூறினார். இவ்வாறு ஒருவரை ஒருவர் மாறிமாறி விமர்சிப்பது வாடிக்கையாக இருந்தது.







இந்நிலையில், சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஜெயக்குமார், நீட் தமிழகத்திற்கு தேவையில்லாதது; நீட் தேர்வை ரத்து செய்யுமாறு தொடர்ந்து குரல் கொடுப்போம். சமூக நீதியை குழிதோண்டி புதைத்தது திமுக தான். தமிழகத்தின் இம்சை அரசன் ஸ்டாலின், எந்த திட்டத்தையும் செயல்பட விடாமல் தடுக்கிறார், என்றார்.

Advertisement