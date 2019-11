அரசியலில் வீக்; நிதியில் ஸ்டிராங்: மஹாராஷ்டிரா மகிமை

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

மும்பை: மஹாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் சில நாட்களாக குழப்பம் ஏற்பட்டிருந்தாலும், அந்த மாநிலத்தில் நிதி பற்றாக்குறை மற்ற மாநிலங்களைக் காட்டிலும் நல்ல நிலையில் உள்ளது.



நாட்டில் உள்ள தொழில்மயமான மாநிலங்களில் மஹாராஷ்டிரா முக்கியமானது. இதனால், இந்த மாநிலத்தின் நிதி நிலைமை மற்ற மாநிலங்களை காட்டிலும் சிறப்பானதாக உள்ளது.



ஒரு அரசுக்கு கிடைக்கும் வருவாய், அதன் செலவுக்கு இடையில் உள்ள வேறுபாடு தான் நிதி பற்றாக்குறையாக உள்ளது. கடந்த 2019 நிதியாண்டில், மாநிலத்தில் நிதிப்பற்றாக்குறை ரூ.56,053 கோடியாக உள்ளது. இது மாநிலத்தின் ஜிடிபியில் 2.1 சதவீதம் ஆகும். இதுவே கடந்த 2018 நிதியாண்டில், ரூ.23,961 கோடியாகவும், ஜிடிபியில் ஒரு சதவீதமாகவும் இருந்தது. இதன் மூலம், 2018 நிதியாண்டை காட்டிலும் 2019ம் நிதியாண்டில், நிதிப்பற்றாக்குறை 2 மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. தேர்தல் காரணமாக, மாநில அரசு அதிக செலவு செய்ததால், நிதிப்பற்றாக்குறை அதிகரித்தது. இதேபோல் கடந்த 2013 நிதியாண்டில் இருந்த 0.9 சதவீத நிதிப்பற்றாக்குறை, 2014 1.6 சதவீதமாக அதிகரித்தது.









மஹாராஷ்டிராவில், 2019 நிதியாண்டில் நிதிப்பற்றாக்குறை இரு மடங்கு அதிகரித்தாலும், மற்ற மாநிலங்களை காட்டிலும் குறைவு தான். பெரிய மாநிலங்களை பொறுத்தவரை குஜராத்தில் மட்டும் தான் 2.1 சதவீதம் நிதிப்பற்றாக்குறை உள்ளது. நிதிபற்றாக்குறை டில்லியில் 0.1 சதவீதமாகவும் பஞ்சாபில் 3.4 சதவீதமாகவும், ராஜஸ்தானில் 3.4 சதவீதமாகவும் குஜராத்தில் 2.1 சதவீதமாகவும், உத்தரகாண்டில் 2.3 சதவீதமாகவும், பீஹாரில் 4.6 சதவீதமாகவும், ஜார்க்கண்டில் 2.4 சதவீதமாகவும், ம.பி.,யில் 3.5 சதவீதமாகவும் ஆந்திராவில் 3.6 சதவீதமாகவும் உள்ளது.

2020ம் நிதியாண்டில், நிதிப்பற்றாக்குறை 2 சதவீதமாக இருக்கும் என மஹாராஷ்டிர மாநில அரசு நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது. அதேநேரத்தில், அதே காலகட்டத்தில் குஜராத்தில் நிதிப்பற்றாக்குறை 1.8 சதவீதமாக கொண்டு வருவோம் என அந்த மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது.



கடந்த 2013ம் நிதியாண்டில் 0.9 சதவீதமாக இருந்த நிதிப்பற்றாக்குறை படிப்படியாக உயர்ந்து தற்போது 2 சதவீதமாக உள்ளது. இருப்பினும், 14வது நிதிக்குழு வரையறுத்த 2. 7 சதவீத த்திற்குள் உள்ளது. மாநில அரசுகள், நிதிப்பற்றாக்குறையை சமாளிக்கவும், செலவுக்காகவும், வங்கிகள், மத்திய மற்றும் உள்நாட்டு கடன் அமைப்புகளிடம் கடன் வாங்கும். மேலும், பிஎப் உள்ளிட்டவற்றிற்காக பணம் செலுத்த வேண்டியுள்ளது. 2019 ல் மஹாராஷ்டிரா அரசின் கடன் ரூ.4.43 டிரில்லியனாக உள்ளது. அதேநேரத்தில் உ.பி., அரசின் கடன் ரூ.5.63 டிரில்லியனாக உள்ளது.



