பயங்கரவாதத்தை வைத்து 'பிளாக் மெயில்' செய்யும் பாக்.,

ஜெனிவா: பயங்கரவாதத்தை 'பிளாக் மெயில்' செய்வதற்கான கருவியாக பாக்., அரசு பயன்படுத்துவதாக ஸ்விட்சர்லாந்தில் மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.



ஜெனிவாவில் மும்பை தாக்குதலின் 11ம் ஆண்டு நினைவுதினம் நேற்று (நவ.,26) அனுசரிக்கப்பட்டது. பாகிஸ்தான் சிந்து மாகாணத்தில் இருந்து கலந்துக் கொண்ட மனித உரிமை ஆர்வலர்கள், பாகிஸ்தான் ராணுவ தளபதிகளும் பயங்கரவாத தலைவர்களும், சர்வதேச நீதிமன்றத்தின் முன்பாக ஆஜர்ப்படுத்த வேண்டும் எனவும், மனிதகுலத்திற்கு எதிராக போர் தொடுத்ததற்காக அவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தினர்.







மேலும், மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் கூறுகையில், "உலகில் பயங்கரவாத தாக்குதல் எங்கு நடந்தாலும், அந்த பயங்கரவாதிகளுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையே ஒரு தொடர்பு எப்போதும் இருக்கிறது. மும்பையில் பாக்., பயங்கரவாதிகள் தாக்கியதால் நூற்றுக்கணக்கான உயிர்களை இந்தியா இழந்தது. பயங்கரவாதத்தை ஒரு ஆயுதமாகவும், அச்சுறுத்தும் கருவியாகவும் பாக்., பயன்படுத்துகிறது. பயங்கரவாதத்தை நிறுத்த, பாக்., அரசுக்கு கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட வேண்டும்," என குற்றம் சாட்டினர்.

