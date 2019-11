1912ல் ஜெ., துவங்கிய திட்டம்; ஓபிஎஸ் பேச்சால் குழப்பம்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

தேனி: சமுதாய வளைகாப்பு விழாவை, 1912-13 ஆண்டில் ஜெயலலிதா துவங்கியதாக துணை முதல்வர் ஓபிஎஸ் பேசியதால் கட்சியினர் அதிர்ச்சியும் குழப்பமும் அடைந்தனர்.



தேனி மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சித் திட்டத்தின்கீழ், தனியார் திருமண மண்டபத்தில் 1360 கர்ப்பிணிகளுக்கு சமுதாய வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி நடத்தது. மாவட்ட கலெக்டர் பல்லவி பல்தேவ் தலைமையில் நடந்த நிகழ்ச்சியில், துணை முதல்வர் ஓபிஎஸ் கலந்துகொண்டார்.







நிகழ்ச்சியில் ஓபிஎஸ் பேசுகையில், இன்று நடைபெறக்கூடிய சமுதாய வளைகாப்பு விழா, 1912-13 ஆண்டில் முதல்வர் ஜெயலலிதாவால் துவங்கப்பட்டு, தற்போது வரை சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது, என்றார். அதிமுக கட்சியே 1972ல் தான் துவங்கப்பட்ட போதும், ஓபிஎஸ் தவறுதலாக பேசியது அங்கிருந்த கட்சியினர் மற்றும் அரசு அதிகாரிகளை அதிர்ச்சியடைய செய்தது.

அங்கிருந்த அதிமுகவினர் சிலர், ‛‛ஓபிஎஸ், 2012 எனறு சொல்வதற்குப் பதில் வாய் தவறி பேசிவிட்டார்' என்றனர்.

Advertisement