விரைவில் மத்தியிலும் சிவசேனா ஆட்சி; சஞ்சய் ராவத் நம்பிக்கை

மும்பை: மஹாராஷ்டிராவில் சிவசேனா ஆட்சி பிடித்ததை போல், மத்தியிலும் ஆட்சியை பிடிப்போம், ஆச்சரியப்படாதீர்கள் என சிவசேனா எம்பி., சஞ்சய் ராவத் தெரிவித்துள்ளார்.



மும்பையில் நடந்த சிவசேனா, காங்கிரஸ், தேசியவாத காங்கிரஸ் கூட்டணியின் தலைவராக சிவசேனா தலைவர் உத்தவ் தாக்கரே தேர்வு செய்யப்பட்டார். பின்னர், கூட்டணி கட்சியினர் இணைந்து கவர்னரை சந்தித்து, ஆட்சியமைக்க உரிமை கோரினர். இதனை ஏற்று கொண்ட கவர்னர், ஆட்சி அமைக்க வரும்படி அழைப்பு விடுத்தார். இதன்படி, உத்தவ் தாக்கரே, நாளை (நவ.,28) மஹா., முதல்வராக பதவியேற்க உள்ளார்.







இந்நிலையில், சிவசேனா எம்பி., சஞ்சய் ராவத் செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது: தேசத்தின் அரசியலில் மாற்றம் ஏற்படத் தொடங்கி இருக்கிறது. மஹா.,வில் மகா விகாஸ் அகாதி கூட்டணி ஆட்சியைப் பிடித்து, முதல்வராக உத்தவ் தாக்கரே அமர உள்ளார். எதிர்காலத்தில் சிவசேனா கூட்டணி மத்தியில் ஆட்சியைப் பிடித்தாலும் ஆச்சரியப்படாதீர்கள். மாற்றம் மகாராஷ்டிராவில் இருந்து தொடங்கி இருக்கிறது. மஹா.,வை போல் மத்தியிலும் ஆட்சி அமைக்க கூடாதா?. இவ்வாறு சஞ்சய் ராவத் கூறினார்.

