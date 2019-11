என்.சி.பி., காங்.,க்கு தலா 13 அமைச்சர் பதவி?: சிவசேனா தாராளம்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

மும்பை: மஹா.,வில் கூட்டணி கட்சிகளான காங்., தேசியவாத காங்., கட்சிகளுக்கு தலா 13 அமைச்சர் பதவிகளை சிவசேனா வழங்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.



மஹாராஷ்டிராவில் பாஜ., உடன் ஏற்பட்ட மோதலால் கூட்டணியில் இருந்து பிரிந்த சிவசேனா, காங்., தேசியவாத காங்., உடன் கூட்டணி சேர்ந்தது. இதற்கிடையே முதல்வராக பதவியேற்ற பாஜ.,வின் பட்னவிஸ், 4வது நாளிலேயே பெரும்பான்மை இல்லாததால் ராஜினாமா செய்தார். தங்களிடம் பெரும்பான்மை இருப்பதாக சிவசேனா கூட்டணியினர் ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினர். இதற்கு கவர்னர் பகத்சிங் கோஷ்யாரி சம்மதம் தெரிவித்தார். அதன்படி, இன்று (நவ.,27) எம்எல்ஏ.,க்கள் பதவியேற்று கொண்டனர்.







கூட்டணி கட்சிகள் சார்பில் சிவசேனா தலைவர் உத்தவ் தாக்கரே நாளை சிவாஜி பார்க் பகுதியில், முதல்வராக பதவி ஏற்க உள்ளார். இதில், கூட்டணி கட்சிகளுக்கு அமைச்சரவையில் இடம் கொடுப்பது தொடர்பாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதில், தேசியவாத காங்., கட்சிக்கு துணை முதல்வர் பதவியும், காங்.,க்கு சபாநாயகர் பதவியும் வழங்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், இரு கட்சியினருக்கும் தலா 13 அமைச்சர் பதவிகளும், சிவசேனா கட்சிக்கு 15 அமைச்சர் பதவிகளும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Advertisement