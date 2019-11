20 ஆண்டுகளுக்கு பின் சிவசேனா முதல்வர்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

மும்பை : மஹாராஷ்டிராவின், 19வது முதல்வராக, உத்தவ் தாக்கரே இன்று(நவ.,28) பதவியேற்கிறார். மேலும் மாநிலத்தில், 20 ஆண்டுகளுக்குப் பின், சிவசேனாவைச் சேர்ந்த ஒருவர், முதல்வராக பதவியேற்கிறார்.



கடந்த, 1995ல், சட்டசபை தேர்தலில், சிவசேனா - பா.ஜ., கூட்டணி ஆட்சியை பிடித்தது. முதல்வராக, சிவசேனாவைச் சேர்ந்த மனோகர் ஜோஷி பதவியேற்றார். 1999ல், மனோகர் ஜோஷி பதவி விலகினார். சிவசேனாவின் நாராயண் ரானே, முதல்வராக பதவியேற்றார். 1999ல் நடந்த சட்டசபை தேர்தலில், சிவசேனா - பா.ஜ., கூட்டணி தோல்வியடைந்தது. இப்போது, 20 ஆண்டுகளுக்குப் பின், மாநில முதல்வராக சிவசேனாவைச் சேர்ந்தவர் பதவியேற்க உள்ளார்.











இளைஞர்களுடன் பணியாற்ற ஆசை



எம்.எல்.ஏ.,வாக நேற்று பதவியேற்ற பின், ஆதித்ய தாக்கரே கூறியதாவது: மஹாராஷ்டிராவின் வளர்ச்சிக்கு, அனைத்து கட்சிகளுடன் இணைந்து பணியாற்ற தயாராக உள்ளேன். குறிப்பாக, சட்டசபையில், இளைஞர்களுடன் இணைந்து பணியாற்ற, ஆசையாக உள்ளேன். நவீன மஹாராஷ்டிராவை உருவாக்க, அனைவரும், அரசியல் வேறுபாடுகளை மறந்து செயல்பட வேண்டும். இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.

