மோடி எளிய வாழ்க்கை வாழ்பவர் : அமித்ஷா

புதுடில்லி : பிரதமர் மோடி எளிமையான வாழ்க்கை வாழ்பவர். அவர் சிக்கனத்திற்கே முன்னுரிமை கொடுப்பார் என மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தெரிவித்துள்ளார்.



லோக்சபாவில் சிறப்பு பாதுகாப்பு திருத்த மசோதா மீதான விவாதத்தின் போது பேசிய அமித்ஷா, பிரதமர் மோடி வெளிநாட்டு பயணத்தின் போது, விமானத்தில் இயந்திர கோளாறு ஏற்பட்டால், சொகுசான 5 நட்சத்திர ஓட்டல்களில் தங்குவதில்லை. அதற்கு பதில் விமானநிலைய அறையிலேயே தங்குவார். தனிப்பட்ட மற்றும் பொது வாழ்க்கையில் திட்டமிட்ட எளிமையான வாழ்க்கை வாழ்பவர் மோடி. மாநிலங்களுக்கு சுற்று பயணம் செல்லும் போது தன்னுடன் 20 சதவீதத்திற்கும் குறைவான பணியாளர்களையே அழைத்துச் செல்வார். அதே போன்று அதிக கார்களை பயன்படுத்துவதையும் அவர் ஊக்கப்படுத்துவதில்லை. முன்பெல்லாம் அதிகாரிகள் தனி கார்களை பயன்படுத்தி வந்தனர். தற்போது பஸ் அல்லது பொது வாகனங்களையே பயன்படுத்துகிறார்கள்.







சிறப்பு பாதுகாப்பு முறை தவறாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. சோனியா குடும்பத்திற்காக பல சமயங்களில் விதிகளை மீறி பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆனால் மோடி, பாதுகாப்பு விதிகளை ஒரு போதும் மீறியதில்லை. பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை பயன்படுத்துவதில்லை மோடி ஒரு முன்னுதாரணமாக திகழ்கிறார் என்றார்.

