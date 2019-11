தமிழகத்தில் 5 நாட்களுக்கு கனமழை

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி : தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் அடுத்த 5 நாட்களுக்கு கனமழை பெய்யும் என இந்திய வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது.



சென்னையில் நள்ளிரவு முதல் காலை வரை கனமழை பெய்தது. வேளச்சேரி, தரமணி, திருவான்மியூர், மீனம்பாக்கம், கிண்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்கியது. புறநகரிலும் விடிய விடிய பெய்த மழையால், தாம்பரம், குரோம்பேட்டை, சேலையூர் பகுதிகளில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. மழையின் காரணமாக, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, வேலூர், ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு வியாழக்கிழமையன்று விடுமுறை அளிக்கப்பட்டது. சென்னை பல்கலைக்கழக தேர்வுகளும் ஒத்திவைக்கப்பட்டன. அதிகபட்சமாக தாம்பரத்தில் 15 செ.மீ மழை பதிவாகியுள்ளது. வளிமண்டல மேலடுக்குச் சுழற்சியின் காரணமாக, தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் வரும் 30ம் தேதி முதல் டிசம்பர் 2ம் தேதி வரை கனழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.



இந்திய வானிலை மையம் இன்று (நவ.,28) காலை வெளியிட்டுள்ள வானிலை முன்னெச்சரிக்கையில், தமிழகம், புதுச்சேரி, கேரளா, மஹி ஆகிய பகுதிகளில் நவ.,28 முதல் டிச.,2 ம் தேதி வரை கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. சில பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்த ஒரு வாரம் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் கனமழை நீடிக்கும் என சென்னை வானிலை மையம் ஏற்கனவே எச்சரித்துள்ள நிலையில், இந்திய வானிலை மையமும் இன்று எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.









தமிழகத்தில் சென்னை, தேனி, புதுக்கோட்டை, பழனி, வேலூர், காஞ்சிபுரம், நாகை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நேற்று இரவு முதல் மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக சென்னை மற்றும் கடலூரில் விடிய விடிய மழை பெய்தது. இதனால் சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்கி உள்ளது. இதனால் தாம்பரம், சேலையூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.

