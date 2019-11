மஹா., அடுத்த முதல்வர் அஜித்பவார்? போஸ்டரால் பரபரப்பு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புனே: மஹா., மாநிலத்தின் எதிர்கால முதல்வர் அஜித்பவார் என போஸ்டர் ஒட்டப்பட்டதால் பரபரப்பு எழுந்துள்ளது.



மஹா., மாநிலத்தில் முதல்வர் பதவிக்கு ஒரு மாதமாக இழுபறி நீடித்தது. இதற்கிடையே கடந்த நவ.,23ல் பாஜ., உடன் கூட்டணி சேர்ந்து துணை முதல்வராக தேசியவாத காங்.,கின் அஜித்பவார் பதவியேற்றார். இதனால், சிவசேனா, தேசியவாத காங்., கட்சியினர் அஜித் மீது அதிருப்தியில் இருந்தனர். ஆனால், பெரும்பான்மை இல்லாததால் 4வது நாளிலேயே பதவியை ராஜினாமா செய்து, சிவசேனா, காங்., தேசியவாத காங்., கூட்டணியான 'மஹா விகாஸ் அகாதி' உடன் சேர்ந்தார்.







கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவுடன் சிவசேனா தலைவர் உத்தவ் தாக்கரே, இன்று (நவ.,28) மாலை முதல்வராக பதவியேற்க உள்ளார். இந்நிலையில், புனேயில் தேசியவாத காங்., கட்சியினர், 'தாதா (அஜித்), மஹா., மாநிலத்தில் அதிக இடங்களில் வென்றுள்ளீர்கள். இந்த மாநிலம் எதிர்கால முதல்வராக பார்க்கிறது', என்ற வாசகத்துடன் போஸ்டர் ஒட்டியுள்ளதால், பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

Advertisement