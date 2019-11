மோடியின் நண்பர்களுக்கு விற்கப்படும் நிறுவனங்கள்; சோனியா தாக்கு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: பிரதமர் மோடி, அமித்ஷாவின் அரசு, தங்களுக்குத் தேவையான, சார்பான சில தொழிலதிபர்களுக்காக பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் விற்பனை செய்யப்பட உள்ளதாக காங்., இடைக்கால தலைவர் சோனியா தெரிவித்துள்ளார்.



காங்கிரஸ் கட்சியின் நாடாளுமன்றக் குழு கூட்டம் இன்று (நவ.,28) நடைபெற்றது. அப்போது காங்., இடைக்கால தலைவர் சோனியா பேசியதாவது:

நாடு தற்போது சந்தித்து வரும் பொருளாதார சிக்கல்களை எவ்வாறு கையாள்வது என வழி தெரியாமல் பிரதமர் மோடி, அமித்ஷா அரசு கையறு நிலையில் இருக்கிறது. நாளுக்கு நாள் தீவிரமடையும் பொருளாதார பிரச்னையால் வளர்ச்சி சரிவு, வேலையின்மை அதிகரித்து வருகிறது.









அதை கையாள்வதற்கு என்பதற்குப் பதிலாக, புள்ளிவிவரங்களை மாற்றுவதிலும், மக்கள் அறியவிடாமல் வெளியிடவிடாமல் செய்வதிலும் ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள். தங்களுக்குத் தேவையான, சார்பான சில நண்பர்களுக்காக பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் விற்பனை செய்யப்பட உள்ளன.

அந்த நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் தொழிலாளர்களின் எதிர்காலம் என்னாவது? வங்கிகளில் டெபாசிட் செய்துள்ள லட்சக்கணக்கான சாமானிய, ஊதியம் பெறும் மக்கள் தங்களின் பணம் குறித்துக் கவலை கொள்கின்றனர். இவ்வாறு சோனியா பேசினார்.

Advertisement