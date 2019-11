ரூ.788 கோடி போதை பொருளுடன் நீர்மூழ்கி கப்பல் பறிமுதல்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

மாட்ரிட்: ஸ்பெயின் கடற்கரையில் 100 மில்லியன் யூரோ (இந்திய மதிப்பில் ரூ. 788.4 கோடி) மதிப்புள்ள மூன்று டன் கொகைன் போதை பொருளை கடத்தி சென்ற நீர்மூழ்கி கப்பல் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் மூலம் போதை பொருள் கடத்துவதாக ஸ்பெயின் போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதன்படி, போதைப்பொருள் தடுப்பு அதிகாரிகளுடன் நடத்திய சோதனையில் கடந்த நவ.,23ம் தேதி, பல கோடி மதிப்பிலான போதை பொருளுடன் நீர்மூழ்கி ஒன்று சிக்கியது. கப்பலை கைப்பற்றிய அதிகாரிகள் 152 மூட்டைகளில் இருந்த கொகைன் போதை பொருளை கணக்கிட்டனர். மூன்று டன் எடையுடைய இந்த கொகைன், 100 மில்லியன் யூரோ (இந்திய மதிப்பில் ரூ. 788.4 கோடி) மதிப்பிலானது என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.அமெரிக்கா, மெக்ஸிகோ நாடுகளுக்கு கடத்தி செல்ல இருந்ததாக பிடிப்பட்ட கடத்தல்காரர்கள் கூறியுள்ளனர்.









அமெரிக்க ராணுவப்போர் கல்லூரியின் கார்டெல் நிபுணர் ராபர்ட் கூறுகையில், போதைப்பொருள் கும்பல்கள் 2005ம் ஆண்டில் கடத்தலுக்கு இதுபோன்று நீர்மூழ்கி கப்பல்களை அடிக்கடி பயன்படுத்த தொடங்கினர் என்றார். ஆனால், ஐரோப்பிய கண்டத்தில் இவ்வளவு போதை பொருள் கைப்பற்றப்பட்டது இதுவே முதன்முறையாகும்.

Advertisement