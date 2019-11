அமெரிக்காவில் இந்திய மாணவர்கள் கைது

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

வாஷிங்டன் : சட்டவிரோதமாக குடியேறுபவர்களை கண்டுபிடிப்பதற்காக அமெரிக்க குடியேற்றத்துறை அதிகாரிகள் ஏற்படுத்திய போலி பல்கலையில் பதிவு செய்த 90 மாணவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இவர்களில் பெரும்பாலானோர், இந்தியாவை சேர்ந்தவர்கள் கூறப்படுகிறது.



சட்டவிரோதமாக குடியேறுபவர்களை தடுப்பதற்காக அமெரிக்க குடியேற்றத்துறை மற்றும் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் போலி பல்கலை ஒன்றை உருவாக்கி கண்காணித்து வந்தது. இதில் 600 மாணவர்கள் பதிவு செய்திருந்தனர். கடந்த மார்ச் மாதம், இந்த பல்கலை மூடப்பட்ட நிலையில், 161 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.









இந்நிலையில், இந்த விவகாரத்தில் மேலும் 90 மாணவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். அவர்களில் பெரும்பாலானோர் இந்தியாவை சேர்ந்தவர்கள் என தெரியவந்துள்ளது. மேலும், போலி பல்கலையில் பதிவு செய்து கைதானவர்களின் எண்ணிக்கை 251 ஆக அதிகரித்துள்ளது. இவர்களில் 80 சதவீதம் பேர் நாடு கடத்தப்பட்டனர். எஞ்சியுள்ள 20 சதவீத மாணவர்கள் நாடு கடத்துவதற்கான இறுதி உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் சூழ்நிலையில் உள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.



இந்த பல்கலையில், பதிவு செய்த மாணவர்களுக்கு, அது போலி பல்கலை என்பதும், வகுப்புகள் நடக்காது என்பதும் அவர்களுக்கு நன்கு தெரியும் என அரசு வழக்கறிஞர் கூறினார். மேலும், இந்த விவகாரத்தில், பல்கலையில் பதிவு செய்த மாணவர்களுக்கு, மோசடியாக விசா கிடைக்க உதவி செய்து பயனடைந்துள்ளதாக 8 பேர் மீது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது.

