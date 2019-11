காதலன் முகத்தில் ஆசிட் வீசிய பெண்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

கட்டாக்: ஒடிசாவில் காதலிக்க மறுத்த இளைஞர் மீது ஆசிட் வீசிய இளம்பெண் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.



ஒடிசா மாநிலம் ஜகத்பூர் பகுதியை சேர்ந்த அலேக் பாரிக் என்பவர் சலூன் கடை நடத்தி வருகிறார். இவரும் அதேபகுதியைச் சேர்ந்த இளம்பெண்ணும் காதலித்து வந்துள்ளனர். சில கருத்து வேறுபாடு காரணமாக இருவரும் பிரிந்துவிட்டனர். ஆனால் அந்த பெண் தொடர்ந்து போன் செய்தும் பாரிக் நிராகரித்து வந்துள்ளார். இதனால், கடந்த நவ.,26ம் தேதி இரவு, சலூன் கடைக்கே நேரில் சென்ற அந்த பெண், பாரிக்கிடம் பேசிக்கொண்டிருந்தார். அப்போது திடீரென ஆசிட்டை, பாரிக் மீது வீசிவிட்டு தப்பினார்.









அலறல் சத்தம் கேட்டு அக்கம்பக்கத்தினர் பாரிக்கை மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். பாரிக்கின் முகம், மார்பு பகுதிகள் அதிக சேதமடைந்ததாக டாக்டர்கள் கூறினர்.

போலீசாரிடம் பாரிக் கூறியதாவது: ஆசிட் வீசிய பெண், தன்னை வெளியில் அழைத்து செல்லுமறு வலியுறுத்தினார். அவரது விருப்பப்படி சில விஷயங்களை செய்ய வேண்டும் என பிளாக்மெயில் செய்தார். அதனால் பிரிந்துவிட்டோம் எனவும் கூறினார். இதனையடுத்து ஆசிட் வீசிய பெண்ணை போலீசார் கைது செய்தனர்.

