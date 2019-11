இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: உள்ளாட்சி தேர்தல் அறிவிப்புக்கு முன் வார்டு மறுவரையறை, இட ஒதுக்கீடு, சுழற்சிமுறை உள்ளிட்ட சட்ட நடவடிக்கை முறைகளை நிறைவேற்ற தமிழக அரசு, மாநில தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உத்தரவிடக்கோரி, உச்ச நீதிமன்றத்தில் திமுக புதிய மனு தாக்கல் செய்துள்ளது.









ஏற்கனவே தொடர்ந்த வழக்கில் தீர்ப்பு வராத நிலையில், தேர்தலை நடத்த தடை விதிக்க வேண்டும். தேர்தல் சுழற்சி முறை, இடஒதுக்கீ்ட்டை முழுமையாக முடித்து விட்டு உள்ளாட்சி தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியிட வேண்டும் என அந்த மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.







