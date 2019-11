அமெரிக்க குடியுரிமைக்காக காத்திருக்கும் 2 லட்சம் இந்தியர்கள்

அங்கு நம்மை மதிக்கிறார்கள் - இங்கு நமக்கு எந்த ஒரு ஒதுக்கீடும் கிடையாது. பிறகு அங்கு பொய் because of reservation only people migrate and settle down there. Nothing wrong in that. Instead of rotting in India where merit is NOT recognized people naturally prefer to go abroad where their merit is recognized.