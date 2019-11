இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

நாக்பூர் : தேர்தல் பிரமாண பத்திரத்தில் குற்ற வழக்குகள் குறித்த விபரங்களை இணைக்காத விவகாரம் தொடர்பான வழக்கில் மஹாராஷ்டிர முன்னாள் முதல்வர் தேவேந்திர பட்னவிசுக்கு நாக்பூர் கோர்ட் சம்மன் அனுப்பி உள்ளது.



மஹாராஷ்டிராவில் நீண்ட அரசியல் குழப்பம் மற்றும் போராட்டத்திற்கு பிறகு நேற்று (நவ.,28) மாலை சிவசேனா தலைமையிலான அரசு பதவியேற்றது. முன்னாள் முதல்வரான பட்னவிஸ் தற்போது நாக்பூர் எம்எல்ஏ.,வாக உள்ளார். இவர் 1996 மற்றும் 1998 ஆகிய தேர்தல்களின் போது தாக்கல் செய்த பிரமாண பத்திரத்தில், குற்ற வழக்குகள் குறித்த விபரங்கள் எதையும் குறிப்பிடவில்லை என வழக்கறிஞர் ஒருவர் பட்னவிஸ் மீது வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார். பட்னவிஸ் மீது கிரிமினல் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் கோரியிருந்தார்.







இவ்வழக்கை தள்ளுபடி செய்த கீழமை கோர்ட்டின் உத்தரவை பாம்பே ஐகோர்ட்டும் உறுதி செய்தது. இதனால் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. மனுவை விசாரணைக்கு ஏற்கும்படி சுப்ரீம் கோர்ட் அக்.,1 அன்று உத்தரவிட்டதன் பேரில், இந்த மனு மீது விசாரிக்கப்பட்டு சம்மன் அனுப்ப உத்தரவிடப்பட்டது. இதனையடுத்து நாக்பூர் போலீசார் நேற்று, பட்னவிசின் வீட்டிற்கே சென்று சம்மனை அளித்துள்ளனர். சம்மன் அளிக்கப்பட்ட சிறிது நேரத்திலேயே முதல்வரின் அரசு பங்களாவை காலி செய்யும் பணியில் பட்னவிஸ் ஈடுபட்டதாகவும், புதிய வீட்டிற்கு குடியேறும் பணியை அவர் துவக்கி உள்ளதாகவும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

