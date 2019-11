வெங்காய விலை கவலை, இந்த ஊர் மக்களுக்கு இல்லை!

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

ஜெகனாபாத்: நாடு முழுவதும் வெங்காயத்தின் விலை ராக்கெட் வேகத்தில் அதிகரித்து வருகிறது. ஆனால், கிலோ ரூ.500க்கு விற்றால் கூட கவலைப்படாத கிராமம் பீகாரில் உள்ளது.



எந்த சமையலாக இருந்தாலும் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் வெங்காயத்தின் விலை இந்தியா முழுவதும் ராக்கெட் வேகத்தில் அதிகரித்து வருகிறது. வரத்து குறைவு, தட்டுப்பாடால் விலை ஏற்றம் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

பீகாரில் ஒரு கிலோ ரூ. 70 முதல் 80க்கு விற்கப்பட்டாலும், அம்மாநில தலைநகர் பாட்னாவின் பல பகுதிகளில் கூட்டுறவு சந்தைப்படுத்தல் சங்கத்தின் சார்பில் ரூ.35க்கு மானிய விலையில் விற்கப்படுகிறது. ஆனால், பீகாரின் ஜெகனாபாத் மாவட்டத்தில் திரிலோகி பிகா என்னும் கிராமத்தினர் ஒரு கிலோ 500 ரூபாய்க்கு விற்றால் கூட கவலைப்பட மாட்டார்கள் போலிருக்கிறது..







மொத்தம் 35 குடும்பங்களை சேர்ந்த 300 முதல் 400 பேர் வசிக்கும் இந்த கிராமத்தில் பல நூறாண்டுகளாக வெங்காயம், வெள்ளை பூண்டந சமையலில் பயன்படுத்துவதில்லை. அனைவரும் சைவ உணவை மட்டுமே சாப்பிடுவதாகவும், மது குடிக்கும் பழக்கம் இங்கு யாருக்கும் இல்லை எனவும் கூறி ஆச்சரியப்பட வைக்கின்றனர்.

இது தொடர்பாக கிராமத்தை சேர்ந்த ராம்பிரவேஷ் யாதவ் கூறுகையில், கிராமத்தில் விஷ்ணு கோவில் இருப்பதால் எங்கள் முன்னோர், சில வழிமுறைகளை பின்பற்றினர். வெங்காயம், பூண்டு, மது உள்ளிட்ட பொருள்களை பயன்படுத்துவதை பல நூறாண்டுகளாக நிறுத்திவிட்டோம். வெங்காயம் விலை எவ்வளவு என்பது கூட யாருக்கும் தெரியாது, என்றார்.

Advertisement