குமாரசாமி, சித்தராமையா மீது தேச துரோக வழக்கு

பெங்களூரு: கடந்த மார்ச் 27 ல் வருமான வரித்துறை சோதனையின் போது, அதிகாரிகளை பணி செய்ய விடாமல் தடுத்ததாக, கர்நாடக முன்னாள் முதல்வர்கள் குமாரசாமி, சித்தராமையா, முன்னாள் அமைச்சர்கள் பரமேஷ்வரா, டிகே சிவக்குமார், பெங்களூரு நகர முன்னாள் கமிஷனர் சுனில் குமார் ஆகியோர் மீது தேச துரோக வழக்கு உட்பட 20 ஐபிசி பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.







இது தொடர்பாக சிவக்குமார் கூறுகையில், அரசியல் பழிவாங்கும் நடவடிக்கையாக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பா.ஜ., நண்பர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளால் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இதனை அரசியல் ரீதியாக எதிர்கொள்வோம். ஜெயில் செல்ல தயாராக உள்ளேன். எந்த பிரச்னையும் இல்லை. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

