கோட்சே குறித்த கருத்து: மன்னிப்பு கோரினார் பிரக்யா

புதுடில்லி: 'மஹாத்மா காந்தியை சுட்டுக் கொன்ற நாதுராம் கோட்சேயை தேசபக்தர்' எனக்கூறியதற்காக, பா.ஜ., பெண், எம்.பி., பிரக்யா தாக்கூர் மன்னிப்பு கோரினார்.

.எஸ்.பி.ஜி., எனப்படும் சிறப்பு பாதுகாப்புப் படை திருத்த மசோதா குறித்து, லோக்சபாவில் நேற்று முன்தினம் (நவ.,27) விவாதம் நடந்தது. அப்போது, மஹாத்மா காந்தியைக் கொன்றது ஏன் என கோட்சே கூறியதை மேற்கோள் காட்டி, தி.மு.க.,வின் ராஜா பேசினார்.

விவாதத்தில் குறுக்கிட்ட, பிரக்யா , 'தேசபக்தரை உதாரணமாக கூறக் கூடாது' என, கூறினார். இதற்கு, எதிர்க்கட்சிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தன. இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது. நேற்று எதிர்க்கட்சிகள் கண்டனம் தெரிவித்ததுடன் லோக்சபாவில் அமளியில் ஈடுபட்டன.







இந்நிலையில், கோட்சேவை தேச பக்தர் எனக்கூறியதற்கு பிரக்யா மன்னிப்பு கோரினார். லோக்சபாவில் அவர் பேசுகையில், பார்லிமென்டில் நான் பேசியது திரித்து கூறப்பட்டுள்ளது. நாட்டு விடுதலையில் மஹாத்மா காந்தியின் பங்களிப்பை நான் மதிக்கிறேன். எதிர்க்கட்சிகள் என்னை பலிகடாக்கியுள்ளன. ராகுல், ஒரு பெண்ணை அவமதித்துள்ளார் எனக்கூறினார். ஆனால், பிரக்யாவின் மன்னிப்பை ஏற்க மறுத்து எதிர்க்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்டன.

