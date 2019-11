கருணை கொலை செய்யுங்கள்; பிரதமரிடம் நளினி மனு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

வேலூர்: ராஜிவ் கொலை வழக்கில் சிறையில் உள்ள நளினி, தன்னை கருணை கொலை செய்யக்கோரி பிரதமருக்கு மனு அளித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.



முன்னாள் பிரதமர் ராஜிவ் கொலை வழக்கில் தண்டனை பெற்ற 7 பேரில் ஒருவரான நளினி, வேலூர் பெண்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். 28 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சிறையில் உள்ள அவர், விடுதலை செய்யக்கோரி சிறையிலேயே உண்ணாவிரதம் இருந்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், 28 ஆண்டுகளாக சிறையில் வாழ்ந்து விட்டதாகவும், விடுதலைக்காக பல ஆண்டுகளாக போராடியும் கிடைக்காத விரக்தியில் இருப்பதாகவும், தன்னை கருணைக் கொலை செய்யக்கோரி பிரதமருக்கு மனு அளித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.







ஆனால், சிறைத்துறை உயர் அதிகாரிகள், நளினி மனு அளித்தாக மட்டும் கூறி, அதில் உள்ள தகவலை கூற மறுத்தனர். இது தொடர்பாக நளினி வழக்கறிஞர் புகழேந்தி கூறுகையில், நளினி மனு அளித்த தகவல் எனக்கும் வந்துள்ளது. அது உண்மையா என்பதை சிறை அதிகாரிகள் தெரிவிக்க மறுக்கின்றனர். ஓரிரு நாட்களில் நளினியை சந்தித்து பேச உள்ளேன். அதன்பின்னர் தான் தெரியவரும், எனக்கூறினார்.

